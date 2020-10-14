В Госдуме предложили скорректировать законопроект о повышении НДФЛ до 15% при доходах свыше 5 млн руб.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил скорректировать законопроект о повышении налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для граждан с доходами более 5 миллионов рублей в год. Депутаты предложили не повышать ставку для доходов с продажи имущества и страховых выплат.



Как сообщает «Интерфакс» 14 октября, профильный комитет предложил сохранить ставку налога в размере 13% для доходов от продажи любого имущества, а не только недвижимости, как сейчас прописано в проекте закона. На том же уровне предлагается оставить ставку при налогообложении страховых выплат, в первую очередь по негосударственному пенсионному страхованию и возмещению вреда.

