В Госдуме предложили скорректировать законопроект о повышении НДФЛ до 15% при доходах свыше 5 млн руб.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил скорректировать законопроект о повышении налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для граждан с доходами более 5 миллионов рублей в год. Депутаты предложили не повышать ставку для доходов с продажи имущества и страховых выплат.
Как сообщает «Интерфакс» 14 октября, профильный комитет предложил сохранить ставку налога в размере 13% для доходов от продажи любого имущества, а не только недвижимости, как сейчас прописано в проекте закона. На том же уровне предлагается оставить ставку при налогообложении страховых выплат, в первую очередь по негосударственному пенсионному страхованию и возмещению вреда.
Депутаты посчитали, что отдельно стоит обсудить вопрос взимания НДФЛ с доходов, полученных в виде дивидендов. Сейчас с физлиц такой налог взимается по ставке 13%, но подпадает под повышение до 15%. В комитете напомнили, что аналогичные доходы организаций облагаются налогом в 13% по налогу на прибыль организаций, и предложили обсудить вопрос о налогообложении по единым принципам вне зависимости от получателей дохода.
Также депутаты предложили уточнить применение 15%-й ставки для неналоговых резидентов России и отметили возможные сложности исчислением повышенного налога по брокерским счетам.
Президент Владимир Путин 23 июня предложил увеличить ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Собранные дополнительно средства он предложил направить на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, проведение операций и закупку лекарств. 17 сентября правительство РФ внесло соответствующий законопроект в парламент. Предполагается, что в 2021 году повышение налога принесет бюджету дополнительные 60 млрд рублей.
Госдума должна рассмотреть проект закона в первом чтении 20 октября.