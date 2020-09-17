В Госдуму внесли законопроект о «налоге для богатых». Он позволит получить 60 млрд рублей, которые направят на лечение детей

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) с 13% до 15% для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год. Об этом 17 сентября говорится на сайте нижней палаты парламента. За счет повышения налога федеральный бюджет получит дополнительные 60 млрд рублей в год.

Поправки в Налоговый кодекс РФ подготовило правительство после того, как с этой инициативой выступил президент Владимир Путин. В случае принятия закона ставка НДФЛ увеличится с 1 января 2021 года.