В Госдуму внесли законопроект о «налоге для богатых». Он позволит получить 60 млрд рублей, которые направят на лечение детей
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) с 13% до 15% для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год. Об этом 17 сентября говорится на сайте нижней палаты парламента. За счет повышения налога федеральный бюджет получит дополнительные 60 млрд рублей в год.
Поправки в Налоговый кодекс РФ подготовило правительство после того, как с этой инициативой выступил президент Владимир Путин. В случае принятия закона ставка НДФЛ увеличится с 1 января 2021 года.
В финансово-экономическом обосновании проекта закона сказано, что рост ставки принесет государству дополнительные 60 млрд рублей в год. Предполагается, что в 2022 году в бюджет поступят 64 млрд рублей, а в 2023-м — 68,5 млрд рублей. Эти средства уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Все поступления направят на лечение детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.
Владимир Путин 23 июня предложил увеличить ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Его инициативу, по данным ВЦИОМ, поддержали 63% россиян.