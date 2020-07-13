ВЦИОМ: 63 % россиян поддерживают повышение НДФЛ

Шесть из десяти граждан РФ «скорее поддерживают» решение о повышении налога на доходы физических лиц, превышающие 5 миллионов рублей в год.
При этом против пересмотра правил налогообложения всего
Топ-3 причин поддержки инициативы Путина возглавили аргументы о том, что «богатые должны платить больше» —
Главным резоном противников повышения НДФЛ оказалась мысль, что реформа «усложнит жизнь простых людей, грабят народ». Несмотря на то, что формально речь идёт про людей обеспеченных, так считает каждый третий критик предложения Путина —
При поддержке инициативы в
Каждый четвёртый россиянин
Опрос был поведён 27 июня 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2021 года.
«Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год», — заявил Путин в конце июня.
По словам президента, новелла налогообложения даст казне почти 60 миллиардов рублей. Направить эти средства Путин предлагает на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, а также проведение операций, закупку лекарств и оборудования.