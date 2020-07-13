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13.07.2020 13:11
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ВЦИОМ: 63 % россиян поддерживают повышение НДФЛ

Шесть из десяти граждан РФ «скорее поддерживают» решение о повышении налога на доходы физических лиц, превышающие 5 миллионов рублей в год. 63 % респондентов ВЦИОМ за предложение Владимира Путина, которое он озвучил 23 июня, сообщает в понедельник, 13 июля, государственная служба социологии.

Фото: ВЦИОМ

При этом против пересмотра правил налогообложения всего 12 %, которые сказали «скорее не поддерживаю». Каждому пятому гражданину РФ (22 %) безразлично.

Топ-3 причин поддержки инициативы Путина возглавили аргументы о том, что «богатые должны платить больше» — 30 % от тех, кто поддерживает повышение НДФЛ, «средства пойдут на помощь детям» — 19 %, «это будет справедливое решение» — 14 %. При этом 6 % сторонников увеличения налогов выбрали вариант «Такие доходы невозможно заработать честным путем, пусть делятся».

Главным резоном противников повышения НДФЛ оказалась мысль, что реформа «усложнит жизнь простых людей, грабят народ». Несмотря на то, что формально речь идёт про людей обеспеченных, так считает каждый третий критик предложения Путина — 29 %. 23 % тех, кому повышение НДФЛ «ради детей» неблизко, говорят, что «и так высокие налоги». 17 % — «это не решит проблемы».

При поддержке инициативы в 63 % только 28 % респондентов ВЦИОМ полагают, что повышение налога с 13 % до 15 % для доходов физических лиц выше пяти миллионов рублей в год в целом для страны приведет к положительным последствиям.

Фото: ВЦИОМ

Каждый четвёртый россиянин (24 %) считают, что рост НДФЛ не приведёт ни к каким последствиям. Каждый пятый (19 %) уверен, что всё закончится негативом в виде «возмущения», «волны недовольства», «везде поднимут цены, бедные будут жить еще беднее».

Опрос был поведён 27 июня 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2021 года.

«Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год», — заявил Путин в конце июня.

По словам президента, новелла налогообложения даст казне почти 60 миллиардов рублей. Направить эти средства Путин предлагает на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, а также проведение операций, закупку лекарств и оборудования.

Фото: ВЦИОМ
Фото: ВЦИОМ

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Комментарии (21)

OldPerdun
Хахаха! Деление 60 миллиардов на 5 миллионов дает цифру в 12 тысяч человек. Это при том, что к середине 2019 года в России насчитывалось 246 000 долларовых миллионеров. Забавные цифры.
VF812
Порог 5 млн.отсекает и нищебродов, и т.н. середняков, так что ничего удивительного в цифре соглашателей нет.
BSB888
17000₽ это средний класс. Всё что выше этого-богачи! Ух! Готовьтесь богачи своими богатствами делиться!!!
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