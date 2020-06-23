Путин вводит «налог на богатых» и отказывается от плоской шкалы НФДЛ

Владимир Путин в ходе обращения к населению 23 июня заявил, что государство откажется от плоской шкалы НДФЛ, введенной во время его первого президентского срока.

«С первого января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год», — заявил 23 июня Владимир Путин во время обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».