FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +26
69.48р77.83р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
23.06.2020 17:23
14
Печать

Путин вводит «налог на богатых» и отказывается от плоской шкалы НФДЛ

Владимир Путин в ходе обращения к населению 23 июня заявил, что государство откажется от плоской шкалы НДФЛ, введенной во время его первого президентского срока.

«С первого января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год», — заявил 23 июня Владимир Путин во время обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, это даст бюджету почти 60 миллиардов рублей. Президент предложил направить эти средства на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, а также проведение операций, закупку лекарств и оборудования. Путин призвал сохранить уже действующие программы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (14)

Петр Петров
раскукарекался он сегодня всерьез!!!
Mash
Как много у нас зарабатывает хотя бы больше 400 000 в месяц официально? Или он с Сечина решил на 2% больше брать?😁😁😁😁 ну такой популизм...
yaprotiv
а чего ждать 1 января 2021, чего с августа не ввести? В Германии НДС, к слову, снижают
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний