Путин вводит «налог на богатых» и отказывается от плоской шкалы НФДЛ

Владимир Путин в ходе обращения к населению 23 июня заявил, что государство откажется от плоской шкалы НДФЛ, введенной во время его первого президентского срока.
«С первого января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год», — заявил 23 июня Владимир Путин во время обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, это даст бюджету почти 60 миллиардов рублей. Президент предложил направить эти средства на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, а также проведение операций, закупку лекарств и оборудования. Путин призвал сохранить уже действующие программы.