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14.10.2020 09:07
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В Крыму — беспрецедентный спрос на отдых

Небывалый спрос на туристические услуги в осенний период зафиксирован в Крыму.

«Мы наблюдаем беспрецедентный спрос и высокие показатели по загрузке объектов размещения. В сентябре в Крыму отдохнуло более 1 миллиона человек, что на 40% больше, чем в сентябре прошлого года. Судя по всему, октябрь будет также крайне успешным, поскольку по целому ряду объектов размещения загрузка достигает 90% и даже 100% в некоторых случаях», — цитирует 14 октября РИА Новости министра курортов и туризма республики Вадима Волченко. Он отметил также хорошие перспективы на ноябрь и декабрь.

По его словам, Крым традиционно считается курортом для лечения и реабилитации заболеваний, связанных с дыхательной системой, и в целом у региона серьезная лечебно-оздоровительная база. «А это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии. С одной стороны, для туристической сферы Крыма это возможность продлить сезон, с другой — серьезная ответственность, потому что, как и говорилось ранее, главное в курортном сезоне 2020 года — это безопасность гостей и жителей Крыма», — отметил Волченко.

По данным ВЦИОМ, напомним, большинство россиян провели летний отпуск на дачах, и этим довольны. Другое исследование показало, что россияне чаще ездили на Камчатку, Чукотку, в Ингушетию, Магадан и Карелию.

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Комментарии (2)

***_555
И почему растёт число заболевших?
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