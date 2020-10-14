В Крыму — беспрецедентный спрос на отдых

Небывалый спрос на туристические услуги в осенний период зафиксирован в Крыму.
«Мы наблюдаем беспрецедентный спрос и высокие показатели по загрузке объектов размещения. В сентябре в Крыму отдохнуло более 1 миллиона человек, что на 40% больше, чем в сентябре прошлого года. Судя по всему, октябрь будет также крайне успешным, поскольку по целому ряду объектов размещения загрузка достигает 90% и даже 100% в некоторых случаях», — цитирует 14 октября РИА Новости министра курортов и туризма республики Вадима Волченко. Он отметил также хорошие перспективы на ноябрь и декабрь.
По его словам, Крым традиционно считается курортом для лечения и реабилитации заболеваний, связанных с дыхательной системой, и в целом у региона серьезная лечебно-оздоровительная база. «А это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии. С одной стороны, для туристической сферы Крыма это возможность продлить сезон, с другой — серьезная ответственность, потому что, как и говорилось ранее, главное в курортном сезоне 2020 года — это безопасность гостей и жителей Крыма», — отметил Волченко.
По данным ВЦИОМ, напомним, большинство россиян провели летний отпуск на дачах, и этим довольны. Другое исследование показало, что россияне чаще ездили на Камчатку, Чукотку, в Ингушетию, Магадан и Карелию.