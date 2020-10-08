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08.10.2020 18:45
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Россияне летом меньше путешествовали, но чаще ездили на Камчатку, Чукотку, в Ингушетию, Магадан и Карелию

Число россиян, отдохнувших на родине, но за пределами домашнего региона, сократилось в этом году на 9%. При этом путешественники значительно расширили географию своих поездок по стране — общее количество отдыхавших на Чукотке, Камчатке, в Магадане, республиках Ингушетии и Карелии выросло более чем на 35% по сравнению с 2019 годом.

Такие данные были получены оператором «МегаФон» с использованием инструментов Big Data после анализа обезличенной информации о передвижении абонентов во время летнего туристического сезона. При этом самые популярные направления для отпуска, которые всегда остаются в топе — Краснодарский край, Крым, Москва и Санкт-Петербург, в этом году посетило в среднем на 20% меньше туристов. Байкал и Алтай из-за пандемии также приняли меньше гостей — общее число отдыхавших здесь снизилось на 6%.

При этом сохранили свою популярность на уровне прошлого года Республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье.

Отдельным направлениям закрытые границы позволили существенно нарастить турпоток, так как путешественники стремились открывать для себя новые места. Например, почти в два раза выросло количество отдыхающих на побережье Керченского пролива и песчаной косе вблизи кубанского поселка Чушка. В Тульской области на Романцевских горах и на Селигере в Тверской области побывало на 20% больше туристов.

Средняя продолжительность путешествия россиян, независимо от того, какой регион они выбрали, составила чуть менее двух недель — 11 дней. В отпуске абоненты чаще отвечали на звонки, чем звонили сами, и в поездках разговаривали на 15% меньше, чем дома, предпочитая интернет-общение: объем переданных данных за пределами домашнего региона вырос на 25%. В дни путешествий пользователи также проводили время за онлайн-развлечениями — трафик туристов на игровые сервисы увеличился более чем в два раза.

Отпускные гигабайты абоненты «МегаФона» также расходуют на просмотр и загрузку видео в YouTube, сториз в Instagram, а онлайн-трафик в Facebook в период поездок увеличивается в пять раз. Среди мессенджеров традиционно лидирует WhatsApp.

Несмотря на то что выбор зарубежных маршрутов этим летом был ограничен, с 1 августа россияне также стали выезжать за границу. В лидерах по количеству туристов, ожидаемо, Турция, следом идет Абхазия. Средняя продолжительность отдыха в этих странах — 12 дней.

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