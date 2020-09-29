О том, как прошел отпуск в период пандемии, россиян спросили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения, результаты были опубликованы 29 сентября. 46% опрошенных провели отпуск там, где и планировали, остальные, примерно поровну, либо его отменили, либо поехали в другое место. Главная причина — коронавирус и карантин, ее назвали 58% респондентов, еще 18% изменили планы из-за нехватки денег, 11% никуда не поехали из-за закрытых границ.

Примерно половина россиян отказалась от первоначальных планов на летний отпуск из-за пандемии, но те, кто все же поехал отдыхать, своим досугом довольны.

Среди тех, кто от отпуска все же не отказался, лидируют дачники, это 45% опрошенных, преимущественно пенсионеры. 37% отдыхали дома, и это, напротив, молодежь. 29% уехали на пляжи, 28% проводили досуг культурно, 26% отдыхали активно и занимались спортом, 26% уехали в автомобильное путешествие.

В среднем на отпуск, если это все же была поездка, а не квартира или дача, потратили 32 тысячи рублей на человека, хотя планировали отдать почти 50 тысяч.

Те, кто отдыхал, в большинстве своем остались удовлетворены — 71% к 27% недовольных. Еще больше радовались отпуску те, кто куда-то все же поехал, таких 90%. Претензии к отпуску у 52% в том, что они не смогли поехать туда, куда хотели, 9% отдых испортила погода, столько же остались недовольны его продолжительностью.

90% не стали обращаться в турфирмы, и этот показатель вырос на 10 пунктов по сравнению с прошлым годом.

Те, кто проводил отпуск в России, оценили вероятность рекомендации своего опыта друзьям в 8 из 10 баллов. Внутренний туризм больше чем раз в год привлекает 9% опрошенных, раз в год ездят 23%, еще 18% катались по стране один раз в несколько лет.