FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
77.02р91.00р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
13.10.2020 14:37
8
Печать

«У режима есть 13 дней». Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула «Народный ультиматум» действующей власти страны. Текст опубликован в официальном Telegram-канале оппозиционерки 13 октября.

По ее словам, у режима есть 13 дней, чтобы выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно полностью остановиться, а всех политзаключенных необходимо освободить.

«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест», — также говорится в заявлении Тихановской (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

После президентских выборов, в результате которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, Белоруссию охватили протесты, которые продолжаются до сих пор. Его главный оппонент на пост главы государства Светлана Тихановская, представляющая объединенную оппозицию, заявила, что не признает результаты голосования, а после покинула страну, отправившись в Литву. Ее отъезду предшествовала публикация видеозаписи с призывом к белорусам не выходить на улицы и площади. Сторонники оппозиционерки заподозрили, что ее могли заставить зачитать этот текст на камеру. Уже за границей она сделала новое заявление, что не собирается продолжать политическую карьеру, но призвала сограждан продолжать мирный протест. Евросоюз отреагировал на ситуацию в стране санкциями.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Петр Петров
Одни пригожинцы в комментах!!! видать зашла новость
vitor
Обиделась, кухарка что только 15000 баксов вернул Батька из 900000 конфискованных,
Olen
Домохозяйка с "обвала продаж" на Авеню Монтень предлагает белорусам обвал продаж в государственных магазина :)))
Очень так по либеральному
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний