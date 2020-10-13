«У режима есть 13 дней». Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула «Народный ультиматум» действующей власти страны. Текст опубликован в официальном Telegram-канале оппозиционерки 13 октября.
По ее словам, у режима есть 13 дней, чтобы выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно полностью остановиться, а всех политзаключенных необходимо освободить.
«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест», — также говорится в заявлении Тихановской (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).
После президентских выборов, в результате которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, Белоруссию охватили протесты, которые продолжаются до сих пор. Его главный оппонент на пост главы государства Светлана Тихановская, представляющая объединенную оппозицию, заявила, что не признает результаты голосования, а после покинула страну, отправившись в Литву. Ее отъезду предшествовала публикация видеозаписи с призывом к белорусам не выходить на улицы и площади. Сторонники оппозиционерки заподозрили, что ее могли заставить зачитать этот текст на камеру. Уже за границей она сделала новое заявление, что не собирается продолжать политическую карьеру, но призвала сограждан продолжать мирный протест. Евросоюз отреагировал на ситуацию в стране санкциями.