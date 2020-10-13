«У режима есть 13 дней». Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула «Народный ультиматум» действующей власти страны. Текст опубликован в официальном Telegram-канале оппозиционерки 13 октября.



По ее словам, у режима есть 13 дней, чтобы выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно полностью остановиться, а всех политзаключенных необходимо освободить.



«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест», — также говорится в заявлении Тихановской (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

