«Мы не верим в диалог под дулом автомата». Тихановская рассказала о дальнейшей стратегии белорусской оппозиции

Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала сограждан к продолжению протестной активности.



«Мы не верим в диалог под дулом автомата. Раньше режим торговался политзаключенными как заложниками с ЕС, чтобы получить желаемое. Теперь они торгуются с собственным народом, и это говорит только об одном: мы сумели заставить их слушать нас», — цитирует 12 октября заявление Тихановской ее пресс-служба.



По ее словам, белорусское руководство и дальше собирается общаться с народом «только на языке насилия». Оппозиционный политик призвала белорусов продолжать мирные акции протеста. «Марши, дворовые акции, блокировка военной техники, как и любого насилия, — это мирный протест», — уточнила Тихановская.

