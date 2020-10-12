«Мы не верим в диалог под дулом автомата». Тихановская рассказала о дальнейшей стратегии белорусской оппозиции
Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала сограждан к продолжению протестной активности.
«Мы не верим в диалог под дулом автомата. Раньше режим торговался политзаключенными как заложниками с ЕС, чтобы получить желаемое. Теперь они торгуются с собственным народом, и это говорит только об одном: мы сумели заставить их слушать нас», — цитирует 12 октября заявление Тихановской ее пресс-служба.
По ее словам, белорусское руководство и дальше собирается общаться с народом «только на языке насилия». Оппозиционный политик призвала белорусов продолжать мирные акции протеста. «Марши, дворовые акции, блокировка военной техники, как и любого насилия, — это мирный протест», — уточнила Тихановская.
Экс-кандидат на выборах заверила, что оппозиция не отступит и в их силах все изменить.
Главы МИД стран Евросоюза сегодня, 12 октября, согласовали санкции против Александра Лукашенко, которые введут, если ситуация в стране не изменится.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. При этом на улицы по всей стране вышли сотни тысяч протестующих против итогов выборов.