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12.10.2020 16:35
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«Мы не верим в диалог под дулом автомата». Тихановская рассказала о дальнейшей стратегии белорусской оппозиции

Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала сограждан к продолжению протестной активности.

«Мы не верим в диалог под дулом автомата. Раньше режим торговался политзаключенными как заложниками с ЕС, чтобы получить желаемое. Теперь они торгуются с собственным народом, и это говорит только об одном: мы сумели заставить их слушать нас», — цитирует 12 октября заявление Тихановской ее пресс-служба.

По ее словам, белорусское руководство и дальше собирается общаться с народом «только на языке насилия». Оппозиционный политик призвала белорусов продолжать мирные акции протеста. «Марши, дворовые акции, блокировка военной техники, как и любого насилия, — это мирный протест», — уточнила Тихановская.

Экс-кандидат на выборах заверила, что оппозиция не отступит и в их силах все изменить.

Главы МИД стран Евросоюза сегодня, 12 октября, согласовали санкции против Александра Лукашенко, которые введут, если ситуация в стране не изменится.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. При этом на улицы по всей стране вышли сотни тысяч протестующих против итогов выборов.

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Комментарии (6)

Виктор Демидов
А с какого бодуна польская жидовка вещает белорусам,как жить?!
260818321
Цыгана надо выгнать. Заврался окончательно.
sench99
Тоже думаю..Тот кто свалил в какую то эстонию, или литву, куда она там свалила, какие бы благие цели не пропагандировала-сразу в топку..Нет что ли нормальных людей в Беларуси, способных заменить действующую власть? Если она уже поперек горла действительно народу, а не кучки этих америкозадых свинок?
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