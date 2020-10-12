Главы МИД стран Евросоюза согласовали санкции против Лукашенко

Европейский союз может расширить санкции против белорусских властей, включив туда и Александра Лукашенко.
«Режим [Александра] Лукашенко продолжает применять насилие, мы все еще видим аресты мирных демонстрантов. Я предлагаю подготовить почву для нового пакета санкций, и Лукашенко должен быть одним из людей в этом санкционном списке», — цитирует 12 октября заявление главы МИД Германии Хайко Мааса Deutche Welle.
«ЕС готов принять дальнейшие ограничительные меры в отношении организаций и высокопоставленных должностных лиц, в том числе Александра Лукашенко, если ситуация не улучшится», — говорится в заявлении Европейского совета.
Первые санкции ЕС против Белоруссии вступили в силу 2 ноября. В списке оказалось 40 фамилий, включая высокопоставленных силовиков и главу ЦИК. Сам Лукашенко под ограничения не попал.
В сентябре еврочиновники не смогли с первого раза согласовать введение санкций.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал в них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. При этом на улицы по всей стране вышли сотни тысяч протестующих против итогов выборов.