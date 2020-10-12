Главы МИД стран Евросоюза согласовали санкции против Лукашенко

Европейский союз может расширить санкции против белорусских властей, включив туда и Александра Лукашенко.



«Режим [Александра] Лукашенко продолжает применять насилие, мы все еще видим аресты мирных демонстрантов. Я предлагаю подготовить почву для нового пакета санкций, и Лукашенко должен быть одним из людей в этом санкционном списке», — цитирует 12 октября заявление главы МИД Германии Хайко Мааса Deutche Welle.



«ЕС готов принять дальнейшие ограничительные меры в отношении организаций и высокопоставленных должностных лиц, в том числе Александра Лукашенко, если ситуация не улучшится», — говорится в заявлении Европейского совета.

