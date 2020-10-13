Глава Центра имени Гамалеи рассказал, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса на детях

Испытания вакцины от коронавируса на добровольцах старше 60 лет планируется закончить в середине следующего года, после этого начнутся испытания с участием детей. Об этом 13 октября заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.



«В настоящее время мы совместно с Минздравом начали прорабатывать проект документации, чтобы после того, как в середине следующего года, я надеюсь, успешно закончится испытание на добровольцах 60+, подать пакет документов, который разрешал бы нам начать исследование этого препарата на детском населении», — сказал Гинцбург на конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» (цитата по РИА Новости).

