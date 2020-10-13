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13.10.2020 14:20
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Глава Центра имени Гамалеи рассказал, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса на детях

Испытания вакцины от коронавируса на добровольцах старше 60 лет планируется закончить в середине следующего года, после этого начнутся испытания с участием детей. Об этом 13 октября заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В настоящее время мы совместно с Минздравом начали прорабатывать проект документации, чтобы после того, как в середине следующего года, я надеюсь, успешно закончится испытание на добровольцах 60+, подать пакет документов, который разрешал бы нам начать исследование этого препарата на детском населении», — сказал Гинцбург на конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» (цитата по РИА Новости).

Минздрав России в августе этого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Она получила название «Спутник V». Ее пострегистрационные клинические исследования начались в Москве, в них примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из которых получат плацебо, так как это необходимо для проверки эффективности. Вакцинировались уже 12 тысяч человек. Российской разработкой заинтересовались несколько стран, их список ранее назвал РФПИ.

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Комментарии (3)

Nedopens
Пусть начнут со своих детей
Игорь1974
У него как язык повернулся такое сказать ? Кто разрешит, в здравом уме, привить экспериментальную вакцину своему ребенку ?
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