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13.10.2020 11:47
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Johnson & Johnson временно отказался от разработки своей вакцины от коронавируса. Препарат вызывает «необъяснимое заболевание»

Компания Johnson & Johnson сообщила о временной приостановке третьей фазы испытания своей вакцины от COVID-19 из-за побочных эффектов.

«Мы временно приостановили <...> все наши клинические испытания кандидата на вакцину COVID-19, включая испытание фазы 3, из-за необъяснимого заболевания у одного из участников исследования», — сообщается 13 октября на сайте американской компании.

Состояние заболевшего сейчас проверяется независимым советом по мониторингу и специалистами Johnson & Johnson.

При этом в компании подчеркнули, что «неблагоприятные события» — это ожидаемая часть любого клинического исследования.

До этого третью фазу испытаний приостановила британская компания AstraZeneca, разработка которой считается одной из самых перспективных в ЕС. После болезни одного из добровольцев тестирование было прервано на неделю, а затем возобновлено.

На третьем этапе испытаний сейчас находитcя и российский «Спутник V». 11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.

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Комментарии (5)

michailPotapov
Как так ? даже Биллу Гейтсу не вкололи? жалко
teodor
Производители мыла тоже делают вакцины? 0_о
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