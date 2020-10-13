Johnson & Johnson временно отказался от разработки своей вакцины от коронавируса. Препарат вызывает «необъяснимое заболевание»
Компания Johnson & Johnson сообщила о временной приостановке третьей фазы испытания своей вакцины от COVID-19 из-за побочных эффектов.
«Мы временно приостановили <...> все наши клинические испытания кандидата на вакцину COVID-19, включая испытание фазы 3, из-за необъяснимого заболевания у одного из участников исследования», — сообщается 13 октября на сайте американской компании.
Состояние заболевшего сейчас проверяется независимым советом по мониторингу и специалистами Johnson & Johnson.
При этом в компании подчеркнули, что «неблагоприятные события» — это ожидаемая часть любого клинического исследования.
До этого третью фазу испытаний приостановила британская компания AstraZeneca, разработка которой считается одной из самых перспективных в ЕС. После болезни одного из добровольцев тестирование было прервано на неделю, а затем возобновлено.
На третьем этапе испытаний сейчас находитcя и российский «Спутник V». 11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.