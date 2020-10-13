FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
77.02р91.00р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
13.10.2020 11:01
11
Печать

Глава Роспотребнадзора не видит смысла в остановке предприятий из-за коронавируса. Сложностей с обучением Анна Попова тоже не заметила

Российские власти не собираются вновь «блокировать экономику» из-за коронавируса. Об этом 12 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы не говорим о блокировании экономики и приостановке работы предприятий из-за коронавируса, в этом смысла нет», — цитирует РИА Новости ее слова.

Также Попова заявила, что, по ее мнению, в школах сейчас достаточно безопасно. «В большей части регионов РФ дети ходят в школу, и осложнений из-за ситуации с COVID-19 нет», — сказала она.

Отметим, в Петербурге в последние недели количество классов, переходящих на «дистанционку», неуклонно растет — накануне сообщалось, что на онлайн-обучение перешли уже 69 классов в 33 школах.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что власти не допустят «диссидентства» по отношению к российской вакцине.

«Эта информационная кампания для нас сейчас крайне важна. А) Донести знания и донести обязательность заботиться о себе до людей, это чувство ответственности все-таки должно заработать; Б) не допустить ковид-диссидентства. И третье — это не допустить диссидентства в отношении вакцины, потому что вакцина — это то, что, безусловно, даст нам гораздо большую уверенность в эпидситуации, в ее прогнозировании и в блокировании ее дальнейшего развития», — заявила Попова.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

житель города П.
Не замечать - это их всё. Учителя и ученики болеют (сезонно, несезонно - не в этом вопрос), уроки отменяются, в субботу у нас вообще "день здоровья" сделали, ковид выявлен у одной учительницы - но проблемы то есть!
Guest567
Жизни людей не важны, важна "экономика", т.е. прибыль. Честно и откровенно людям говорят: выживайте сами как хотите...
Summery
Да неужели!!! А весной смысл убивать экономику был великий, не иначе.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний