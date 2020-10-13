Глава Роспотребнадзора не видит смысла в остановке предприятий из-за коронавируса. Сложностей с обучением Анна Попова тоже не заметила

Российские власти не собираются вновь «блокировать экономику» из-за коронавируса. Об этом 12 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«Мы не говорим о блокировании экономики и приостановке работы предприятий из-за коронавируса, в этом смысла нет», — цитирует РИА Новости ее слова.



Также Попова заявила, что, по ее мнению, в школах сейчас достаточно безопасно. «В большей части регионов РФ дети ходят в школу, и осложнений из-за ситуации с COVID-19 нет», — сказала она.



Отметим, в Петербурге в последние недели количество классов, переходящих на «дистанционку», неуклонно растет — накануне сообщалось, что на онлайн-обучение перешли уже 69 классов в 33 школах.

