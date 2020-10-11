Разработчики вакцины от коронавируса рассказали про реакцию на препарат у мужчин и женщин

Достоверная информация о различии реакций на вакцину от коронавируса у мужчин и женщин появится только после завершения пострегистрационных испытаний. Пока можно говорить, что разницы нет, заявил 11 октября директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.



«Я не замечал, может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу», — сказал Гинцбург в комментарии РИА Новости.



Ранее Федеральное антимонопольное агентство назвало цену российской вакцины от COVID-19. Стоимость одной дозы составит не более 1000 рублей, по мере наращивания производства она будет снижаться.