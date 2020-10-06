ФАС определил цену отечественной вакцины от коронавируса

Федеральное антимонопольное агентство назвало цену российской вакцины от COVID-19. Стоимость одной дозы составит не более 1000 рублей, по мере наращивания производства она будет снижаться. Об этом 6 октября сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.
Как пояснил Артемьев, тариф для препарата, за неимением аналогов для сравнения за рубежом, определят по формуле исходя из себестоимости, пишет ТАСС. При цене в пределах тысячи рублей компании-производители смогут получить капитал для расширения производства, чтобы выпускать вакцину более крупными партиями.
«Дальше он [тариф] будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», — добавил Артемьев, отметив, что пока тариф не установлен. О какой именно отечественной вакцине идёт речь, не уточняется.
Ранее 6 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что много его близких родственников и «почти всё Минобороны» уже вакцинировались.