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06.10.2020 21:00
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ФАС определил цену отечественной вакцины от коронавируса

Федеральное антимонопольное агентство назвало цену российской вакцины от COVID-19. Стоимость одной дозы составит не более 1000 рублей, по мере наращивания производства она будет снижаться. Об этом 6 октября сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

Как пояснил Артемьев, тариф для препарата, за неимением аналогов для сравнения за рубежом, определят по формуле исходя из себестоимости, пишет ТАСС. При цене в пределах тысячи рублей компании-производители смогут получить капитал для расширения производства, чтобы выпускать вакцину более крупными партиями.

«Дальше он [тариф] будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», — добавил Артемьев, отметив, что пока тариф не установлен. О какой именно отечественной вакцине идёт речь, не уточняется.

Ранее 6 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что много его близких родственников и «почти всё Минобороны» уже вакцинировались.

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Комментарии (1)

mikff
Путин, похоже, даже не задумывается о том, какую реакцию вызывают его слова у тех, кто хочет вакцинироваться, но не может из-за отсутствия вакцины. Если я правильно помню, было решение вакцинировать в первую очередь врачей и учителей. Я не помню про решение вакцинировать в первую очередь родственников Путина и Минобороны. Но, может быть, я что-то пропустил. А что касается цены - пусть и 10000 стоит, лишь бы была доступна. А коль скоро ее нет, мне нет никакой разницы, стоит она 1000 или 1000000.
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