Баскетбольный «Зенит» обыграл «Барселону» после нескольких часов ожидания тестов на коронавирус
баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч 2-го тура Евролиги против «Барселоны» в пятницу, 9 октября, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 74:70 (16:19, 19:19, 19:17, 20:15).
Самым результативным в составе «Зенита» стал Алекс Пойтресс, набравший 16 очков и 11 подборов.
Напомним, что организаторам пришлось перенести матч с 19:00 на 20:00 из-за отсутствия результатов тестов на коронавирус у игроков петербургской команды. Дело в том, что с утра два баскетболиста «Зенита» сдали подозрительные тесты. Если бы результаты повторной проверки так и не появились к 20:00, сине-бело-голубым грозило техническое поражение. В ожидании результатов игрокам команды закрыли доступ на стадион.
В 3-м туре «Зенит» сыграет на выезде против «Басконии».