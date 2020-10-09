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09.10.2020 22:17
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Баскетбольный «Зенит» обыграл «Барселону» после нескольких часов ожидания тестов на коронавирус

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч 2-го тура Евролиги против «Барселоны» в пятницу, 9 октября, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 74:70 (16:19, 19:19, 19:17, 20:15).

Самым результативным в составе «Зенита» стал Алекс Пойтресс, набравший 16 очков и 11 подборов.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Напомним, что организаторам пришлось перенести матч с 19:00 на 20:00 из-за отсутствия результатов тестов на коронавирус у игроков петербургской команды. Дело в том, что с утра два баскетболиста «Зенита» сдали подозрительные тесты. Если бы результаты повторной проверки так и не появились к 20:00, сине-бело-голубым грозило техническое поражение. В ожидании результатов игрокам команды закрыли доступ на стадион.

В 3-м туре «Зенит» сыграет на выезде против «Басконии».

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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Классный матч, классная команда! Юбилейный стоял на ушах! Так держать!
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