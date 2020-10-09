Баскетбольный «Зенит» может пострадать из-за собственного благородства. Команде грозит техническое поражение в игре с «Барселоной»
Матч Евролиги «Зенит» — «Барселона» под угрозой срыва. Как стало известно «Фонтанке», повторные тесты на коронавирус игроков петербургского клуба могут быть не готовы к 20.00 — крайнему времени для начала матча.
После выявления у двух баскетболистов сине-бело-голубых коронавируса всю команду баскетбольного клуба «Зенит» обязали пройти повторные тесты. В настоящее время единственным допущенным до матча игроком остаётся Дмитрий Хвостов, однако для проведения матча необходима заявка минимум из восьми человек.
Напомним, что матч изначально планировалось провести 8 октября. Однако из-за положительных тестов на коронавирус у главного тренера «Барселоны» и его помощника испанская команда не смогла вылететь в Санкт-Петербург к назначенному времени. «Зенит» пошел навстречу «Барселоне» и согласился на 9 октября, хотя мог этого и не делать.