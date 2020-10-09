В странах Европы суточные коронавирусные показатели бьют весенние рекорды

В Германии, Чехии, Швейцарии и Украине количество зарегистрированных случаев ковида за сутки больше, чем бывало весной.



На утро 9 октября в Чехии выявили 5394 случая заболевания COVID-19, что стало рекордом с начала пандемии. Общее число зараженных в стране превысило 100 тысяч человек.

В Швейцарии рекорд составил 1487 случаев. Страна впервые вошла в категорию стран «с повышенным риском заражения».

На Украине 5804 зараженных за сутки и 250 538 всего. Больше всего больных в Киеве.

В Германии зафиксировано 4516 заболевших, это рекордный с апреля ежесуточный прирост случаев заражения COVID-19.