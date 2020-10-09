«Еда — лучшая вакцина против хаоса». Гуманитарная организация получила Нобелевскую премию мира вместо Путина, Трампа и Навального
Нобелевский комитет назвал Всемирную продовольственную программу лауреатом престижной премии.
«Нобелевская премия мира — 2020 вручается Всемирной продовольственной программе», — сообщается 9 октября на сайте премии.
Комитет отметил, что коронавирус в этом году повлиял на число голодающих в мире. «Еда — лучшая вакцина против хаоса», — заверили при вручении премии.
Созданная в 1963 году Всемирная продовольственная программа — это крупнейшая в мире гуманитарная организация, которая раздает 4 миллиона тонн продуктов питания в год.
На премию в этом году номинировали Владимира Путина и Алексея Навального, а также президента США Дональда Трампа и белорусских оппозиционеров Светлану и Сергея Тихановских. Из-за коронавируса вручение награды прошло в измененном формате.
В прошлом году премию за выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе и усилия по сохранению мира получил премьер-министр Эфиопии Абия Ахмед Али.