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09.10.2020 12:11
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«Еда — лучшая вакцина против хаоса». Гуманитарная организация получила Нобелевскую премию мира вместо Путина, Трампа и Навального

Нобелевский комитет назвал Всемирную продовольственную программу лауреатом престижной премии.

«Нобелевская премия мира — 2020 вручается Всемирной продовольственной программе», — сообщается 9 октября на сайте премии.

Комитет отметил, что коронавирус в этом году повлиял на число голодающих в мире. «Еда — лучшая вакцина против хаоса», — заверили при вручении премии.

Созданная в 1963 году Всемирная продовольственная программа — это крупнейшая в мире гуманитарная организация, которая раздает 4 миллиона тонн продуктов питания в год.

На премию в этом году номинировали Владимира Путина и Алексея Навального, а также президента США Дональда Трампа и белорусских оппозиционеров Светлану и Сергея Тихановских. Из-за коронавируса вручение награды прошло в измененном формате.

В прошлом году премию за выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе и усилия по сохранению мира получил премьер-министр Эфиопии Абия Ахмед Али.

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Комментарии (1)

263807881
Отбились-таки от паноптикума!)
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