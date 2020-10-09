«Он чувствует, что его время ушло». Президент Киргизии назвал условие своей отставки

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков чувствует, что его время ушло, поэтому он согласен на добровольное сложение полномочий, но на определенных условиях. Об этом 9 октября «Интерфаксу» заявил бывший премьер-министр страны Темир Сариев.



«У Сооронбая Жээнбекова есть понимание, он чувствует, что его время ушло», — сказал Сариев. По его словам, президент готов добровольно сложить полномочия, но на определенных условиях.

«Пока Сооронбай Жээнбеков — действующий президент. Он готов подать в отставку при условии, что выполнит несколько функций президента — примет отставку правительства, подпишет указ о новом составе кабмина. После этого он готов уйти», — пояснил Сариев.