«Он чувствует, что его время ушло». Президент Киргизии назвал условие своей отставки
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков чувствует, что его время ушло, поэтому он согласен на добровольное сложение полномочий, но на определенных условиях. Об этом 9 октября «Интерфаксу» заявил бывший премьер-министр страны Темир Сариев.
«У Сооронбая Жээнбекова есть понимание, он чувствует, что его время ушло», — сказал Сариев. По его словам, президент готов добровольно сложить полномочия, но на определенных условиях.
«Пока Сооронбай Жээнбеков — действующий президент. Он готов подать в отставку при условии, что выполнит несколько функций президента — примет отставку правительства, подпишет указ о новом составе кабмина. После этого он готов уйти», — пояснил Сариев.
Он также добавил, что такой расклад удовлетворит народ. «Если этого не сделать, мы выйдем за рамки правового поля. Народ это примет. Мы не можем жить без правительства. Страной не может управлять улица», — отметил Сариев.
Беспорядки в Бишкеке начались на следующий день после парламентских выборов, в ходе которых большинство мест в однопалатном законодательном органе Киргизии досталось двум «партиям власти», которые ранее в парламенте представлены не были. При этом сразу три партии потеряли все свои мандаты. Об этом «Фонтанке» рассказал бывший посол Киргизии в США Кадыр Токтогулов. Вскоре ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. В ходе беспорядков пострадали более тысячи человек.
Тем временем, в стенах парламента не утихают разговоры об импичменте. О местонахождении действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова известно мало, по словам его пресс-секретаря, он «продолжает выполнять свои обязанности, находясь в Бишкеке». В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что она «напоминает бардак и хаос».