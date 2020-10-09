На этих выходных петербуржцы могут побыть на свежем воздухе, погулять по Ботаническому, а заодно сделать платье из осенних листьев, зайти в Эрмитаж, чтобы посмотреть на отреставрированные астрономические часы, попасть на концерт-праздник в честь The Beatles и узнать чуть больше об архитектуре и бесполезных лекарствах.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»/Арихив

Где и как провести время с друзьями, всей семьёй или же в одиночестве 9–11 октября — читайте в гиде «Фонтанки».

Актуально



Аствацатуров, Лурье и Цыпкин зовут на «Книжный маяк» 9–11 октября, 12+

В этот уик-энд Александр Цыпкин, Януш Леон Вишневский, Лев Лурье, Александр Генис, Михаил Веллер, Олег Рой и другие писатели соберутся в Петербурге, чтобы онлайн и офлайн выступить на фестивале «Книжный маяк Петербурга». В первый день обсудят нон-фикшн, на следующий день — художественную литературу, а в воскресенье — истории для всей семьи. Трансляции будут идти в Zoom и на YouTube, присоединиться можно бесплатно, но на некоторые встречи нужна регистрация. Открытие назначено на полдень 9 октября в Российской национальной библиотеке на Садовой улице.



Электромузыка и игра на Луне в эфире «Фонтанки» 9 октября, 19:00, 12+

Фото: предоставлено организаторами

В эфире «Фонтанки» в пятницу пройдёт фестиваль «Термен-Фест». В программе — выступления известных перформеров, диджеев и музыкантов: от петербуржца Дмитрия Гуровича, играющего на собственной Луне, до коллектива Tesla Boy и американского саунд-дизайнера Райана Ингебристена из США. Пространство на сцене будет постоянно меняться благодаря видеодекорациям, созданным в виртуальной реальности. Фоны помогут артистам перемещаться по разным мирам. Трансляции доступны на сайте tv.fontanka.ru и в группе «Фонтанки» «ВКонтакте».

Два дня музыки оживят петербуржцев в «Севкабель Порту» 10–11 октября, 16+

В «Севкабель Порту» тоже музыка. В субботу и воскресенье в пространстве развернётся бесплатный фестиваль «Живой!»: играют «Аффинаж», Zero People, «КОПЕНGAGEН», «Дороги меняют цвет» и другие артисты. Полный лайн-ап смотрите тут. Выступления в оба дня стартуют в 14:00 и длятся до вечера.

Эрмитаж показывает отреставрированную модель Вселенной

9–11 октября, 6+

Фото: предоставлено Государственным Эрмитажем

В Эрмитаже показывают уникальные отреставрированные астрономические часы со звездным и земным глобусами, созданные в Германии в 1584 году немецкими мастерами Георгом Роллем и Иоганном Рейнголь. В мире таких приборов всего шесть. Механизм часов в Эрмитаже восстанавливали в 2016–2018 годах: нужно было изготовить потерянные детали и поработать с деформированными частями. При помощи прибора можно определить фазу Луны, время восхода и захода небесных светил, узнать год, месяц и число, а также зодиакальное созвездие. Модель Вселенной эпохи Ренессанса показывают в Пикетном зале. Детали — на сайте музея.

Оторваться с друзьями «Аврора» устроит вечер The Beatles 9 октября, 19:00, 16+

Клуб «Аврора» призывает битломанов, чтобы отметить сразу два праздника: 60-летие The Beatles и 80-летие Джона Леннона. За исполнение тематической музыки отвечают группы «Поющие Гитары», «Плохие манеры», Underhood, «Корней и Zebra Band». Как обещают организаторы, в программу войдут не только песни ливерпульской четверки, но сольное творчество Леннона, британский рок-н-ролл 60-х, много фанка и даже соул.



Шарлот начнёт новую жизнь в Петербурге 11 октября, 20:00, 16+

Клуб «Морзе» приглашает послушать исполнителя Эдуарда Шарлота, автора знакомой многим песней «Щека на щеку», с которой он выступал на «Вечернем Урганте». Недавно он разорвал отношения с лейблом Sony Music и решил работать самостоятельно: собственно, новую жизнь 21-летний самарец начнёт с выступления в Петербурге вечером 11 октября. Петь будет три часа.

«Калинов мост» возвращается к публике 9 октября, 20:00, 16+

Группа «Калинов мост» даст в клубе «Космонавт» свой первый посткоронавирусный концерт. Петь главные хиты должны были ещё в мае, вот только по известным обстоятельствам не получилось. Строчка «Да только в голую степь ушло ещё одно лето…» из хита «Гон в полдень» зазвучала по-новому. Осенние мотивы принесёт Billy's Band 10 октября, 20:00, 16+

В том же «Космонавте» сыграет концерт и коллектив Billy's Band. Лидер группы Билли Новик для встречи с поклонниками выбрал программу «Осенний алкоджаз». Концертный альбом именно с таким названием он выпустил в далеком 2009 году.



Провести время с семьёй

Ботанический сад заманивает клёнами и суккулентами

10–11 октября, 6+

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»/Арихив

Ботанический сад приглашает на «Праздник клёна». Посетителей ждут праздничное шествие по дорожкам и аллеям, выступление актёров театра «Мимигранты», которые устроят интерактивное представление «Осенний Хор или ОХ»!, викторины и мастер-класс по созданию одежды из осенних листьев. Ну а тот, кто зайдёт в павильон «Зелёный домик», окажется на выставке суккулентов «Не кактусы». Подробнее читайте на сайте.

В «Упсала-цирке» развернут «Перья» 10–11 октября, 16+

Фото: предоставлено театром АХЕ

«Упсла-цирк» показывает спектакль «Перья», посвящённой личной и коллективной памяти. Артисты в нём говорят о своём детстве и о России 1990-х, показывают архивные снимки, вспоминают родных и почти незнакомых. Сценографию для проекта придумывал Ник Хамов из «Инженерного театра АХЕ». На сцене оказываются кровати из оргстекла, аквариум и огромный экран. Тут впервые выступают не дети, а профессиональная труппа, сложившаяся в «цирке хулиганов» за 20 лет работы.



Детей отправят в путешествие по картинам 9 октября, 13:00, 6+

Музей русского импрессионизма приглашает в путешествие по самым известным картинам, которые помогут на час «перенестись в любую точку мира». Программа онлайн-экскурсии рассчитана на детей от 6 до 12 лет, ведущим станет художник Сергей Виноградов. Это бесплатно, но нужно заполнить форму на сайте. «Родина» устраивает фестиваль анимации 9 октября, 15:00, 16+

В кинотеатре «Родина» в пятницу показывают короткометражки из программы Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF. Всего картин восемь, каждая длится от 3 до 15 минут. Среди прочих будут «Дочь» Дарьи Кащеевой из Чехии, вошедшая в шорт-лист «Оскара» этого года, и венгерская картина о ревности «Симбиоз», снятая Надей Андрашев. Подробная информация на сайте.

Китобой приплыл с «Кинотавра» 9–11 октября, 16+

Тем, кто соскучился по большому метру, стоит обратить внимание на фильм «Китобой», получивший приз за лучшую режиссуру на «Кинотавре». Дебютная картина режиссёра Филиппа Юрьева рассказывает о чукотском мальчике, который впервые подключается к сети, влюбляется в вебкам-модель из США и решает переплыть Берингов пролив.



Новое на сцене

«Нана» выходит в свет на Новой сцене Александринки 9 октября, 19:30, 18+

Фото: Анастасия Брюханова, фото предоставлено театром

В Александринском театре премьера — спектакль «Нана» Андрия Жолдака. Постановка основана на одноимённой пьесе Эмиля Золя про жизнь куртизанки, закончившей жизнь в одиночестве в дешёвой гостинице.

«Дания тюрьма» погрузит в разговоры двоих 10–11 октября, 18+

Фото: Александр Коптяев, фото предоставлено театром

Расстояние сократят до минимума и между актёрами и зрителями нового спектакля Камерного театра Малыщицкого «Дания тюрьма». Режиссёр-постановщик Надежды Лопардина превратит пространство в коммунальную квартиру, не станет делить его на сцену и зрительский зал и расскажет историю о двух молодых людях, которые познакомились в тюремной гостинице для долгосрочных свиданий и сближаются во время долгих бесед.

Театр «На Моховой» возвращается к жизни с классикой 9 октября, 19:00, 10 октября, 19:00, 16+ Учебный театр «На Моховой» только начинает работу после коронавирусного перерыва. Новый, 59-й сезон, студенты РГИСИ откроют постановкой по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». Пять месяцев репетиции шли в дистанционном формате. Узнать новое Архитектурой и экологией встретят в новой библиотеке на Васильевском 9 октября, 20:00 и 11 октября, 17:00

Фото: предоставлено библиотекой

Среди филиалов библиотеки имени Маяковского — пополнение. Новое пространство урбанистической направленности открылось на Васильевском острове в общественно пространстве «Линии». Первые лекции пройдут уже в этот уик-энд. В пятницу, 9 октября для посетителей устроят ликбез об экологичных пространствах в современном городе, а в 17:00 11 сентября во время выступления создателей Telegram-канала «Клизма романтизма» объяснят, какой была архитектура начала 2000-х годов.

Учёный устроит охоту на содержимое аптечки 9 октября, 18:00, 14+

Пятничным вечером в библиотеке «Охта-8» врач и популяризатор науки Никита Жуков устроит разбор домашних аптечек: подскажет, что из неё можно смело выбросить и какими работающими лекарствами заменить ненужные «фуфломицины». На встречу можно прийти лично, а можно делать ревизию онлайн, подключившись к трансляции в социальных сетях.

Судмедэксперт подскажет пути долголетия 10 октября, 16:00, 16+ В Доме Книги судмедэксперт Алексей Решетун тоже поговорит о здоровье. Вот только его тема не о том, чем лечиться, а как вообще сохранить своё тело и не болеть почем зря. Спикер представит работу «Как не умереть молодым», ответит на вопросы читателей и расскажет случаи из собственной практики. В Александринке поговорят о ритуалах и праздниках 10 октября, 16:00, 12+

На новой сцене Александринского театра на этих выходных в рамках цикла лекций «Память, тело и речь» выступит антрополог и фольклорист, автор книги «Ритуалы бедствия» Светлана Адоньева. Она объяснит, почему праздники и фестивали в городах и селениях по всему миру зачастую отсылают к не самым радостным событиям и расскажет, к каким именно.

Любителям классики

«Аврора» покажет Феллини на итальянском 9–11 октября, 16+

В «Авроре» есть шанс посмотреть оригинальную «Сладкую Жизнь» и «Восемь с половиной» Федерико Феллини на итальянском языке с русскими субтитрами. Показ первой ленты назначен на 9 октября в 15:30, вторую прокрутят дважды. Сеансы пройдут в 15:40 10 октября и в 11:00 11 октября. Подробности на сайте.

Плетнёв и Татарников встретятся в Филармонии ради Бетховена и Сен-Санса 10 октября, 20:00, 6+ Ну а музыкальная классика в этот уик-энд прозвучит в Филармонии. В субботу в Большом зале выступит Российский национальный оркестр с концертом № 3 для фортепиано с оркестром Бетховена и концертом № 2 для фортепиано с оркестром Сен-Санса. Солистом станет художественный руководитель коллектива, пианист Михаил Плетнев. За дирижёрский пульт встанет Михаил Татарников. Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»