Фест во время covid: на «Живом!» петербуржцев ожидают два дня рока

За 12 лет уже ставший традиционным для Петербурга фестиваль «Живой!» в этом году состоится, несмотря на гнетущую обстановку. Два дня — 10–11 октября — на сцене «Севкабель Порта» будут играть как молодые коллективы, так и уже опытные артисты. Вход, как всегда, бесплатный (16+).

Хедлайнерами станут звезды «Нашего радио»: «7Б», известная по песне о молодых ветрах, культовая в 2007 году альтернативная группа STIGMATA (песня про «Сентябрь горит» — это их), восходящие звезды из Петербурга «Аффинаж», в этом году отметившиеся альбомом «Мимо. Ранен. Убит.», а также Zero People — сайд-проект музыкантов Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина.

Дополнят лайнап чуть менее известные среди меломанов петербурские группы «Скворцы Степанова», «КОПЕНGAGEН», «Дороги Меняют Цвет», а также организаторы фестиваля — группа «Площадь Восстания». Несмотря на то, что эти коллективы существуют уже далеко не первый год, общенародная слава у них еще впереди. Группу «КОПЕНGAGEН», например, можно узнать по композиции «100 лет одиночества», а «Скворцы Степанова» неоднократно звучали на уже упомянутом «Нашем радио».

«Дороги Меняют Цвет» также в особом представлении не нуждаются — украинская группа уже давно нашла в России своих фанатов, более того — музыкантам и самим пришлось остаться в нашей стране в результате событий 2014 года. В этом году ДМЦ порадовала поклонников двумя синглами — песнями «Посчитай» и «Луна».



«Живой!» — крупнейший в Санкт-Петербурге бесплатный музыкальный фестиваль. Проводится ежегодно с 2008 года. Целью фестиваля является поиск и продвижение молодых музыкантов, художников и фотографов.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

