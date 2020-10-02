Цыпкин, Лурье, Генис, Веллер и Аствацатуров выступят на «Книжном маяке Петербурга»

С 9 по 11 октября в Петербурге состоится фестиваль-праздник «Книжный маяк Петербурга». Он совместит онлайн- и офлайн- формат — организаторы окрестили этот гибрид ON-LIFE. Вход свободный. (12+)

«Книжникам Санкт-Петербурга, России и мира необходимо объединять свои усилия ради сохранения и распространения культуры чтения книг. Если раньше это было красивой идеей, в современных реалиях это жизненная необходимость», — объяснил необходимость проведения фестиваля экс-глава сети «Буквоед», член оргкомитета «Книжного маяка Петербурга» Денис Котов.

Участие в мероприятиях фестиваля уже подтвердили Александр Цыпкин, Януш Леон Вишневский, Лев Лурье, Александр Генис, Михаил Веллер, Олег Рой, Евгений Бабушкин, Андрей Аствацатуров и другие авторы. Также в программе ожидаются литературные дискуссии, «литературный крокодил» с участием актеров, мастер-классы от ведущих специалистов книжной индустрии и многое другое.



Торжественное открытие «Книжного маяка Петербурга» состоится 9 октября в 12.00 в Российской национальной библиотеке (главный корпус, Садовая улица, 18). Трансляция события будет идти на YouTube.



Первый день фестиваля, 9 октября, будет посвящен нон-фикшну. На второй день, 10 октября, запланированы встречи с авторами художественной литературы. В третий день, 11 октября, будет обсуждаться литература для детей и подростков, а также книги для семейного чтения.



Онлайн-трансляции мероприятий будут идти в Zoom с возможностью прямого участия и на YouTube в режиме трансляции. Всех зрителей просят заранее зарегистрироваться для участия (там же можно подписаться на получение подробной программы). Количество участников ограничено, предупреждают организаторы. Подробную программу можно скачать по ссылке. Посмотреть и послушать дискуссии «Книжного маяка Петербурга» можно будет бесплатно.

