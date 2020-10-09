Фестиваль кленов в Ботсаду пройдет параллельно с выставкой «не кактусов»

Где, как не в Ботаническом саду, делать осенние фотографии в листьях для соцсетей — а тут к тому же обещают кленовый сироп. Традиционный осенний фестиваль клёна пройдёт в Ботсаду 10–11 октября. В программе — семейный квест по парку, детские квесты по оранжереям (в субботу будет работать Тропический маршрут, в воскресенье — Субтропический), возможность посмотреть, как делают кленовый сироп, выставка микромозаики от студии «Сад Гранат», вазы керамистов «Бисквита», Ботанический музей, Японский сад (погулять вокруг нижней части пруда можно с 12 до 15:45). Также на фестивале выступят клоуны-мимы театра «Мимигранты» с представлением «Осенний Хор или ОХ».

В саду по случаю праздника пройдёт шествие по аллеям, гости фестиваля смогут стать дизайнерами одежды из яркой листвы, увидят представление «Нашествие енотов» театра СоЛу.



Параллельно в «Зелёном домике» будет идти выставка «Не кактусы», где представят растения из засушливых регионов земли. Многие из них — из закрытых фондов и будут экспонироваться впервые. Это «сочные, колючие или волосатые» растения, похожие на кактусы, но это не кактусы. В естественной среде они обитают в Африке, Америке, на Мадагаскаре и Канарских островах. Всего в павильоне будет порядка двухсот редких, исчезающих и особо охраняемых видов растений. Организаторы напоминают, что вход на выставку — строго в маске. 10 и 11 октября её посещение входит в фестивальный билет.



Обратите внимание, что сад перешел на зимний режим работы: с 10 до 18 часов, кассы открыты до 16.30. Зато наконец вернули электронные билеты — их можно взять заранее на сайте Ботсада. У квестов в оранжереях есть возрастное ограничение — 6+



Анастасия Семенович

