Шарлот разрушил лейбл и едет в Петербург с концертом

Эдуард Шарлот стремительно ворвался в музыкальное пространство в 2019 году и быстро стал одним из самых узнаваемых артистов новой российской сцены. Вы наверняка слышали его трек «Щека на щеку» или совместную работу с Моргенштерном «Малышка», но, возможно, не знаете, что у Шарлота в дискографии уже два полноформатных альбома. Услышать их можно будет 11 октября в клубе «Морзе» (12+).

Музыкант, певец и автор песен Эдуард Шарлот родился в 1998 году в Самаре. Первую популярность получил, публикуя в Интернете свои кавера на песни группы «Пошлая Молли». В 2019 году Шарлот участвовал во втором сезоне шоу «Песни на ТНТ», но не дошел до финала. Тем не менее о нем узнали — и уже в октябре 2019-го Шарлот выступил в эфире шоу «Вечерний Ургант» с одним из своих главных хитов, песней «Щека на щеку».

Выход свежей пластинки Шарлота «Рожденный в аду» сопровождался скандалом — музыкант поссорился с лейблом Sony Music, будучи недовольным их работой. «Я являюсь автором своего творчества, но не могу даже его выпустить. Если я выложу во «ВКонтакте», его удалят, потому что оно принадлежит им. Даже ненаписанное», — писал Шарлот в соцсетях.



Впоследствии конфликт удалось разрешить, и 1 июня этого года альбом вышел, однако музыкант разорвал все договоренности с Sony и решил продолжить творческий путь самостоятельно. К делу подошел ответственно — например, в официальном паблике Шарлота в «ВКонтакте» удалены все посты, за исключением одного — надписи «ЛЕЙБЛ разрушил ШАРЛОТ».



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

