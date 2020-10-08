Новый филиал библиотеки имени Маяковского открывается в общественном пространстве «Линии» на Васильевском острове. Залы с книгами преимущественно на темы архитектуры, урбанистки и дизайна, как и лекционное пространство при нём, начинают принимать посетителей с 8 октября. Режим работы — ежедневно с 10.00 до 20.00.

«Это второй филиал, после Охта Lab, который располагается в коммерческом здании», — сказала «Фонтанке» ведущий сотрудник Библиотечного центра «Охта» Александра Заспа, добавив, что «библиотека ориентирована на урбанистическую тематику».

Новый филиал расположили на четвёртом этаже здания на 8-й линии Васильевского острова, 25. Пространство делится на две основные зоны: зал для проведения лекций с экраном и круглыми креслами-отверстиями в стенах и комнату, где можно взять с полок книги. Помимо изданий об искусстве и урбанистике, тут стоят комиксы и иллюстрированные альманахи.



Как уверяют сотрудники, посетителям не придётся ограничиваться экземплярами «в наличии»: у библиотекарей можно заказать любое из двух миллионов изданий из каталогов Маяковки. В «Линии» из других филиалов нужные книги будут доставлять дважды в неделю. Кроме этого владельцам читательских билетов дадут бесплатный доступ к каталогам онлайн- сервисов ЛитРес и портала Bookmate.



Лекторий в библиотеке заработает со дня открытия, тематические встречи должны проходить еженедельно. Первое в расписании — выступление преподавателя Института дизайна и урбанистики ИТМО Александры Ненько, которая 8 октября в 20.00 выступит с темой «Общественное участие в городском развитии: ресурсы и практики». 9 октября в 20.00 в пространстве предложат поговорить об «Экологии городских визуальных коммуникаций». После этого, 11 октября в 17.00, в «Линиях» расскажут про ««Стаканизм» или локальные направления капрома» (термин «капром», или «капиталический романтизм», характеризует архитектуру начала 2000-х годов).

