Звезды электронной музыки выступят в цифровых декорациях на «Термен-Фесте» в эфире «Фонтанки»

Выступления известных в Европе и США представителей электронной музыки — саунд-дизайнеров, композиторов и перформеров — пройдут в эфире tv.fontanka.ru и в группе «Фонтанки» во «ВКонтакте» в течение двух вечеров, 8 и 9 октября. Проект «Термен-Фест», который их объединит, будет посвящен 100-летию изобретения терменвокса — уникального электромузыкального инструмента, придуманного в 1920 году изобретателем Львом Терменом в Петрограде.



Сам терменвокс на фестивале тоже зазвучит — под воздействием рук нескольких из многочисленных участников фестиваля. В том числе, и необычные формации этого инструмента — такие, как «Луна» петербургского музыканта Дмитрия Гуровича, уже знакомого читателям «Фонтанки» по выступлению в эфире онлайн-фестиваля #безантракта.

