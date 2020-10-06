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06.10.2020 18:12
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Врач расскажет о «фуфломицинах» в домашней аптечке

Псевдолекарствами их уже не называют — придумали уничижительное от слова «фуфло». В перечень «фуфломицинов» боязно заглядывать: что-то из этого «добра» широко рекламируется по ТВ и наверняка найдется в нашей аптечке. 9 октября в библиотеке «Охта-8» врач и популяризатор Никита Жуков подскажет, что можно выбросить. 14+

Фото: pixabay.com

Никита Жуков — врач-невролог, на лекции порой приходит в футболке с надписью «Доказательная медицина или смерть». Написал книгу «Модицина» о современной медицине и опровержении распространенных заблуждений. Порталы Encyclopatia и ebmd.ru — тоже его рук дело. В «Энциклопатии», к примеру, он опубликовал «расстрельный список препаратов», которые не подтвердили своей эффективности. Ужасаться не нужно, Никита полагает, что они всего лишь бесполезны, а вредны скорее для вашего кошелька. А ebmd.ru — наоборот, «про хорошее»: это собрание врачей, которые придерживаются принципов доказательной медицины.

Разберемся с помощью Жукова с нашими домашними аптечками: что можно спокойно выбросить, на чем сэкономить и чем заменить, а что иметь необходимо. Эта лекция — часть образовательного проекта «Самый скучный вечер», входит в программу городского фестиваля «Книжный Маяк Петербурга». Можно прийти в саму библиотеку (Большеохтинский, 8, но тогда не забудьте маску), можно смотреть онлайн в группе библиотеки в «ВКонтакте». Регистрация. Встречаемся 9 октября в 18.00.

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com

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Комментарии (1)

vic_5e4cd1938d1a8
"Доказательная медицина или сиерть", популизм чистой воды. Какой-то аналог психоза "жизнь чёрных имеет значение".
Сотни лекарственных препаратов, чья эффективность не вызывает сомнения (самый простейший пример, цитрамон). Кто будет проводить исследования, за чей счёт? Да тот же, например, цитрамон будет стоить ... в десятки, сотни раз дороже ...
Доказательная медицина, это определённый комплекс мероприятий, проводимых в разных клиниках, с сотнями, а чаще с тысячями пациентов, обработка полученной информации и ещё много чего. В то же время, это огромный бизнес и чем больше таких исследований, тем выгоднее специализированным компаниям, чей бизнес такие исследования проводить.
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