Петербургские антропологи расскажут, какие ритуалы помогут после эпидемии или стихийного бедствия

В пятницу, 2 октября, в книжном магазине «Порядок слов» состоится встреча с авторами книги «Ритуалы бедствия: антропологические очерки». Мероприятие будут транслировать в Zoom. Начало в 19:30, участие бесплатное. (16+)

Петербургские фольклористы и культурные антропологи выпустили книгу о социальных катастрофах — бедствиях, которые касаются сообществ, наций или семей. Это могут быть серьезные болезни, войны, эпидемии или землетрясения и ураганы. Оказывается, подобные события обнаруживают скрытую в обычное время сеть отношений, в основе которых лежит договор между социальным и метафизическим.



Над книгой «Ритуалы бедствия: антропологические очерки» работали ученые из СПбГУ: Светлана Адоньева, Юлия Мариничева, Любовь Голубева, Инна Веселова, Андрей Степанов, Надежда Курзина. Некоторые из них выступят перед зрителями офлайн, остальные будет присутствовать онлайн на Zoom-встрече.



Фото: wordorder.ru/

По словам Светланы Адоньевой, в рамках позитивистской идеологии социальная катастрофа воспринимается как следствие неких объективных причин. Но понимание того, что случилось на самом деле, может отсутствовать, и в результате сложившийся бытовой уклад угрожает потерять устойчивость. В результате в традиционных обществах создаётся образ Врага, с которым призван разбираться ритуальный специалист. Он знает, как исполнять ритуалы бедствия. Это могут быть определенные действия с применением обетных крестов, опахиваниями и даже поджогами.

Социальные катастрофы и изменения структуры общества, по мнению ученых, обнаруживают сокровенную связь, лежащую в основе жизненного мира и обеспечивающую его устойчивость и непрерывность.



Послушать лекцию про ритуалы бедствия офлайн можно 2 октября в 19:30 в книжном магазине «Порядок слов» на Фонтанке. 15. Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться. Также мероприятие будет доступно онлайн на платформе Zoom, для подключения тоже необходима регистрация.

Елена Васильева

