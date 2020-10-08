Самый известный российский судмедэксперт расскажет, как не умереть молодым

Новая работа Решетуна называется «Как не умереть молодым: Судмедэксперт о смерти, которой можно избежать». Эксперт честно расскажет, какое влияние на организм человека оказывают никотин, алкоголь и наркотики, а также как пренебрежение правилами безопасности ведет к укорачиванию жизни.

В субботу, 10 октября, в Доме Книги на Невском, 28, состоится презентация книги судмедэксперта Алексея Решетуна, блогера, известного некоторым читателям со времен расцвета «Живого журнала». Встреча начнется в 16:00, вход свободный. (16+)

По мнению специалиста, вера людей в то, что доказанные наукой факты не имеют к ним никакого отношения, страшнее любой эпидемии.



«После почти двух десятков лет работы, вскрыв несколько десятков тысяч трупов, казалось бы, мне уже удивляться нечему. Но наркоманы не перестают меня удивлять. Каждый раз, видя, во что они превращают свой организм, я думаю: ну вот он, предел, хуже быть не может. Однако может, и гораздо хуже», — пишет Решетун в своей книге.



Алексей Решетун обещает обязательно привести в примеры случаи из практики и развенчать мифы. Встреча состоится 10 октября в 16:00 в Доме Книги на Невском, 28. Автор ответит на вопросы читателей и подпишет экземпляры книги. Вход свободный, но обязательно в масках и перчатках.



Елена Васильева

