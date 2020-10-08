В Петербурге нашли мертвым младенца граждан Китая. Его родила суррогатная мать

Как стало известно «Фонтанке», 8 октября сотрудники Следственного комитета пришли в квартиру суррогатного агентства «Наследия» на осмотр места происшествия. Причиной стала смерть младенца, рожденного гражданами Китая. Они воспользовались услугами суррогатной матери, выносившей ребенка и после родов подписавшей согласие на регистрацию генетических родителей из Поднебесной в качестве родителей.

В Петербурге умер младенец, рожденный гражданами Китая по программе суррогатного материнства. Его нашли в квартире-передержке.

Из-за пандемии ребенка не могли вывезти из России, он находился под присмотром няни в предоставленной суррогатным агентством квартире.

На звонок «Фонтанки» представитель агентства «Наследие» ответил брошенной трубкой и больше на звонки не отвечал.

Агентство зарегистрировано в 2013 году в бизнес-центре на Лиговском проспекте, 114. Его собственник и руководитель — предприниматель Елена Ионосова. Ранее она возглавляла столичную компанию репродуктивных технологий и петербургское суррогатное агентство «Благо».

О проблемах регистрации рожденных по программе суррогатного материнства детей ранее писала «Фонтанка». Жители Китая активно пользуются петербургским рынком. После закрытия границ десятки младенцев оставались в квартирах-передержках. После публикации Смольный отчитался о повышенном внимании к проблеме и взятии детей под государственную опеку.

C петербургским рынком вспомогательных репродуктивных технологий оказались тесно связаны врачи, арестованные в Москве по уголовному делу о торговле людьми. В понимании Следственного комитета, суррогатное материнство можно отнести к сделке купли-продажи, особенно если заказчиком услуги является отец-одиночка, независимо от того, используются ли его клетки при создании эмбриона. Расследование уголовного дела началось с аналогичного случая смерти младенца в подмосковной квартире-передержке.