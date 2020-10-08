Дацик выйдет на свободу на два месяца раньше. Его ждут на работе

Как пишет издание, Тосненский городской суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство об его условно-досрочном освобождении, которое было рассмотрено в зале судебного заседания ФКУ «Исправительная колония №3» в поселке Форносово, где и отбывает наказание Дацик. Решение об УДО должно вступить в силу по истечении десяти дней со дня его вынесения.

Петербургский националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик, также известный как Рыжий Тарзан, выйдет на свободу на два месяца раньше назначенного судом срока. Об этом 8 октября сообщает 47news.

47news поговорило об этом с матерью Дацика. Та рассказала, что встречать его не планирует, уточнив, что он должен выйти 12 октября. «Тяжело мне дорога дается. Да и он не маленький. Друзья его встретят. Как правило, он в Сланцы сразу не едет. В Питере задерживается», — сказала она. По словам дяди бойца, предпринимателя Валерия Шалимова, он по-прежнему ждет своего племянника на рабочем месте. Дацик работал заместителем директора в дорожно-строительной компании «Евротракт». Другие его близкие отметили, что, как правило, не практикуют застолья после освобождения из заключения.

Вячеслава Дацика, также известного по прозвищу Рыжий Тарзан, задержали во время незаконной попытки пересечения границы между Россией и Эстонией на лодке по реке Нарве. По словам его жены, он пошел на это из-за знакомого Дмитрия Вечкина, который якобы хотел воссоединиться с находящимися за границей детьми. Дацик, отметила тогда супруга, просто не смог отказать в помощи многодетному отцу.

После задержания нарушителя поместили в следственный изолятор, а когда он нашел полмиллиона, чтобы выйти на свободу, суд решил, что ему стоит еще побыть в СИЗО.