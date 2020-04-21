Дацик нашел полмиллиона, чтобы выйти на свободу. Но суд не верит, что шлагбаум на границе его остановит

Обвиняемый в плавательном бегстве с родины Вячеслав Дацик совершил попытку выбраться из следственного изолятора и не преуспел. Его оставили в заточении до лета.



О продлении стражи Дацику Дзержинским райсудом сообщает вечером 21 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Срок меры пресечения - по 10 июня, Дацик просил домашний арест или залог 500 тысяч рублей», - уточняют в пресс-службе.

Его напарник по делу Дмитрий Вечкин тоже скоротает время в СИЗО.

По версии следствия, Дацик и Вечкин в декабре 2019 года пытались перебраться вплавь в Эстонию. Дело возбуждено по части 3 статьи 322 УК «Незаконное пересечение границы».