Пока вузы Петербурга выбирают дистанционку, школьников возвращают в классы

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ переведены на дистанционное обучение 58 классов в 26 школах Петербурга. Об этом сообщили в комитете по образованию Смольного 7 октября.



Также в городе закрыты две группы в двух детских садах. Всего в Петербурге более 20 тысяч классов, в начале недели 65 из них учились дистанционно. По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, онлайн занимаются в основном дети из средней и старшей школы.



Сегодня стало известно, что СПбГУ полностью возвращается на дистанционное обучение 12 октября. Также на удалёнку перешли ЛЭТИ и петербургская Духовная академия.

