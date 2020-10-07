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07.10.2020 17:04
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Пока вузы Петербурга выбирают дистанционку, школьников возвращают в классы

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ переведены на дистанционное обучение 58 классов в 26 школах Петербурга. Об этом сообщили в комитете по образованию Смольного 7 октября.

Также в городе закрыты две группы в двух детских садах. Всего в Петербурге более 20 тысяч классов, в начале недели 65 из них учились дистанционно. По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, онлайн занимаются в основном дети из средней и старшей школы.

Сегодня стало известно, что СПбГУ полностью возвращается на дистанционное обучение 12 октября. Также на удалёнку перешли ЛЭТИ и петербургская Духовная академия.

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