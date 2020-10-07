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07.10.2020 14:02
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СПбГУ возвращается на дистанционное обучение из-за коронавируса

Все занятия в СПбГУ будут проводиться онлайн с 12 октября. Об этом сообщает университетская газета iUni.

Решение было принято на совещании руководителей факультетов и институтов с проректорами Мариной Лавриковой и Еленой Черновой. Переход на дистанционное обучение связан с ростом числа заражений коронавирусом.

По данным на 7 октября, в СПбГУ онлайн занимаются 63 учебные группы, сообщила Лаврикова в виртуальной приёмной университета.

Ранее ушли на удалёнку ЛЭТИ и петербургская духовная академия.

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Комментарии (11)

260561981
нахрена, например, МатМеху или ФизФаку на удалёнку уходить, непонятно. У них и общаги, и учебные корпуса в Петергофе.
А теперь все дружно в ПУНКе забухают и всё, особенно первокурсники
polinmole
Давайте уже новость про школы. Людям подготовиться надо: дрова заказать, гречку закупить, то се...
DrNixon
А Педиатрический университет и не выходил с дистанционки. Телемедики учатся
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