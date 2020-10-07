СПбГУ возвращается на дистанционное обучение из-за коронавируса

Все занятия в СПбГУ будут проводиться онлайн с 12 октября. Об этом сообщает университетская газета iUni.

Решение было принято на совещании руководителей факультетов и институтов с проректорами Мариной Лавриковой и Еленой Черновой. Переход на дистанционное обучение связан с ростом числа заражений коронавирусом.

По данным на 7 октября, в СПбГУ онлайн занимаются 63 учебные группы, сообщила Лаврикова в виртуальной приёмной университета.

Ранее ушли на удалёнку ЛЭТИ и петербургская духовная академия.