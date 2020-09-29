Из-за вспышки COVID-19 духовная академия Петербурга полностью переходит в онлайн. Иногородних студентов отправляют домой

Из-за угрозы распространения коронавируса среди студентов и преподавателей Санкт-Петербургская духовная академия переводит все занятия в дистанционный формат. Такое решение было принято на ректорском совещании, сообщается на сайте учреждения 28 сентября.



Общежития духовной академии расформировываются, иногородних студентов просят вернуться в регионы. Тем, кто хотел бы остаться в Петербурге, необходимо подать прошение на имя ректора.



Первого студента с симптомами коронавируса приняли в здравпункте академии 6 сентября. Диагноз подтвердился, и 9 сентября в учреждении ввели карантин. Позже положительные результаты тестов на COVID-19 получили 48 из двухсот проживающих в духовной академии студентов.

