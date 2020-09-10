Коронавирус проник в духовную академию Петербурга. Студентов перевели на карантин и удаленку
Петербургская духовная академии ввела карантинный режим из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких студентов. Он продлится до 21 сентября. Об этом сообщается на ее официальном сайте.
Как следует из опубликованного сообщения, ограничительные меры приняли накануне, 9 сентября. Тех, кто мог контактировать с заболевшими, отправили сдавать анализы. Студенты из города и области, у которых отрицательный тест на коронавирус и выработанные антитела, до окончания карантина смогут находиться дома. Обучение продолжится в дистанционном формате.
В сообщении также сказано, что богослужения для прихожан академических храмов будут проводиться только в храме Двенадцати апостолов по адресу: набережная Обводного канала, 7.
В первых числах сентября единичные случаи заболевания коронавирусом обнаружили примерно в десяти петербургских школах, а накануне из-за ОРВИ на карантин ушел седьмой класс 525-й школы.