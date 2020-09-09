Седьмой класс школы №525 ушел на недельный карантин по ОРВИ из-за нескольких заболевших

Ученики одного из седьмых классов школы №525 Московского района отправились на семидневный карантин по ОРВИ. Об этом «Фонтанке» сообщил родитель одного из учащихся. Эту же информацию 9 сентября подтвердили в районной администрации.



По словам мамы школьника, из родительского чата стало известно, что одному из семиклассников в понедельник, 7 сентября, пришел положительный результат теста на коронавирус. Однако в районной управе эту информацию не подтвердили. Часть учеников в классе действительно болеет, но не COVID-19.