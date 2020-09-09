Седьмой класс школы №525 ушел на недельный карантин по ОРВИ из-за нескольких заболевших
Ученики одного из седьмых классов школы №525 Московского района отправились на семидневный карантин по ОРВИ. Об этом «Фонтанке» сообщил родитель одного из учащихся. Эту же информацию 9 сентября подтвердили в районной администрации.
По словам мамы школьника, из родительского чата стало известно, что одному из семиклассников в понедельник, 7 сентября, пришел положительный результат теста на коронавирус. Однако в районной управе эту информацию не подтвердили. Часть учеников в классе действительно болеет, но не COVID-19.
«Информации о том, что у кого-то из учеников выявлен коронавирус у школы и администрации района нет. Карантин объявлен сроком на 7 дней. Перед выходом в школу ученикам необходимо будет пройти осмотр педиатра и взять справку о возможности приступить к занятиям для предъявления в школе», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Московского района. Там добавили, что ребята на дистанционном обучении получают задания для самостоятельной работы, которые поверят после окончания карантина.
В первых числах сентября единичные случаи заболевания коронавирусом обнаружили примерно в десяти петербургских школах. В Роспотребнадзоре считают, что в такой ситуации нет необходимости вводить карантин для всего класса, хотя некоторые школы перестраховались. Другие после известия о COVID-19 у детей провели дополнительную санобработку классов.