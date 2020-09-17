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17.09.2020 17:02
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Общежитие духовной академии в Петербурге стало обсерватором. Коронавирус нашли у каждого четвёртого студента

В Петербургской православной духовной академии произошла вспышка коронавирусной инфекции. Первичное тестирование на COVID-19 выявило 48 заболевших.

Как сообщили в Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ, по данным на 17 сентября, положительные результаты тестов на коронавирус получили 48 из двухсот проживающих в духовной академии студентов. Один из них госпитализирован в стационар.

«Церковная больница святителя Алексия и Тихвинская епархия передали 6 коробок с медикаментами в Петербургскую духовную академию», — рассказывают о помощи в официальном телеграм-канале Синодального отдела.

Карантинный режим в духовной академии ввели 9 сентября. После того, как коронавирус подхватили несколько студентов, анализы взяли у 90 контактировавших с ними учеников. На тот момент инфекцию выявили у 36 из них.

«На данный момент в академии проживают 175 студентов, — уточняют в самом учреждении. — Все учащиеся с положительным результатом теста на коронавирус изолированы в отдельных палатах в здравпункте и в комнатах общежития, переоборудованных в обсерватор».

Состояние заразившихся ежедневно отслеживает фельдшер здравпункта. Как сказано на сайте, в академии действует служба помощи, в которую учащиеся могут обратиться круглосуточно при малейших признаках недомогания. У заболевших лёгкая форма коронавируса, в среднюю степень тяжести она перешла у одного студента. 14 сентября его перевели в стационар. Студенты, не вступавшие в контакт с больными, продолжают обучение в дистанционном формате.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Kezevo
Личная молитва Владимира михалыча только спасет
261738921
обсерились, что-ли? )
а в консерватории консервы делают)
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