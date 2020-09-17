Общежитие духовной академии в Петербурге стало обсерватором. Коронавирус нашли у каждого четвёртого студента

«Церковная больница святителя Алексия и Тихвинская епархия передали 6 коробок с медикаментами в Петербургскую духовную академию», — рассказывают о помощи в официальном телеграм-канале Синодального отдела.

Как сообщили в Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ, по данным на 17 сентября, положительные результаты тестов на коронавирус получили 48 из двухсот проживающих в духовной академии студентов. Один из них госпитализирован в стационар.

Карантинный режим в духовной академии ввели 9 сентября. После того, как коронавирус подхватили несколько студентов, анализы взяли у 90 контактировавших с ними учеников. На тот момент инфекцию выявили у 36 из них.



«На данный момент в академии проживают 175 студентов, — уточняют в самом учреждении. — Все учащиеся с положительным результатом теста на коронавирус изолированы в отдельных палатах в здравпункте и в комнатах общежития, переоборудованных в обсерватор».



Состояние заразившихся ежедневно отслеживает фельдшер здравпункта. Как сказано на сайте, в академии действует служба помощи, в которую учащиеся могут обратиться круглосуточно при малейших признаках недомогания. У заболевших лёгкая форма коронавируса, в среднюю степень тяжести она перешла у одного студента. 14 сентября его перевели в стационар. Студенты, не вступавшие в контакт с больными, продолжают обучение в дистанционном формате.

