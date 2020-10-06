ЛЭТИ уходит на удаленку. Студентов не пустят на порог альма-матер минимум до начала ноября
Ректор петербургского Электротехнического университета распорядился распустить студентов и преподавателей по домам из-за коронавируса. Чтобы забрать вещи, осталось два дня.
Приказ о переводе вуза на дистанционный режим обучения подписан руководством университета 6 октября. Действовать он начнет через два дня, удаленка продлится минимум до конца месяца и будет повсеместной. В случае если какое-то из практических занятий дистанционно провести невозможно, преподаватели должны придумать, на какую дату его перенести. Использовать в вузе для лекций онлайн будут образовательный кластер Moodle.
Ранее Минобрнауки заявило, что каждый вуз должен самостоятельно решать, уходить ли на удаленку. Это же касается школ, однако централизованно власти Петербурга говорят о том, чтобы начать каникулы раньше.