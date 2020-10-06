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06.10.2020 17:14
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ЛЭТИ уходит на удаленку. Студентов не пустят на порог альма-матер минимум до начала ноября

Ректор петербургского Электротехнического университета распорядился распустить студентов и преподавателей по домам из-за коронавируса. Чтобы забрать вещи, осталось два дня.

Приказ о переводе вуза на дистанционный режим обучения подписан руководством университета 6 октября. Действовать он начнет через два дня, удаленка продлится минимум до конца месяца и будет повсеместной. В случае если какое-то из практических занятий дистанционно провести невозможно, преподаватели должны придумать, на какую дату его перенести. Использовать в вузе для лекций онлайн будут образовательный кластер Moodle.

Ранее Минобрнауки заявило, что каждый вуз должен самостоятельно решать, уходить ли на удаленку. Это же касается школ, однако централизованно власти Петербурга говорят о том, чтобы начать каникулы раньше.

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Комментарии (5)

263769161
Шелудько Виктор Николаевич-почетный баран, неумение организовать учебный процесс прикрывает выдуманной эпидемией.
spb7771250
К сожалению, видимо, это правильное решение. Хорошо, что хоть сейчас, а не через три недели, когда остальные опомнятся, если процесс будет развиваться так, как это идёт сейчас.
260667591
Хоть где то остались адекватные руководители
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