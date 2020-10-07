Смольный и Ленобласть подписали соглашение о намерениях по части обращения с отходами. Региональные операторы упоминаются во множественном числе
Санкт-Петербург, Ленинградская область, «Интер РАО ЕЭС» и ПАО «Банк ВТБ» подписали соглашение о намерениях по развитию сотрудничества в области обращения с отходами. Ранее Ленобласть оценивала это как шаг к созданию единого мусорного оператора для двух регионов.
Как сообщает Смольный 7 октября, участники намерены сформировать акционерное общество с равноправным участием города и области. «Создаваемое юридическое лицо примет непосредственное участие в разработке и реализации единой для агломерации концепции обращения с отходами, включая строительство объектов в сфере обращения с отходами, — говорится в сообщении. — Совместная работа начнется в ближайшее время. Она обеспечит синхронизацию территориальных схем обращения с отходами и согласованность действий региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
Можно обратить внимание, что операторы упоминаются во множественном числе. Напомним, когда Ленобласть анонсировала создание этого акционерного общества, она утверждала, что таким образом в фазу практической реализации вошло предложение о создании единого регионального оператора.
С 2019 года регионы должны были переходить на новую форму обращения с отходами, для этого каждый должен был выбрать своего регионального оператора или нескольких. Петербург разбили на две половины и провели два аукциона. На обоих выиграло городское предприятие МПБО-2, однако оба результата оспорили в судах: в итоге МПБО-2 смогло сохранить статус оператора лишь на севере, однако этот статус так и не был запущен в отсутствии самой реформы. В это время Госдума разрешила трем городам федерального значения взять отсрочку. Таким образом, в Ленобласти, куда уходит большая часть петербургских отходов, работает единый оператор (УК ООЛО), в Петербурге — нет.
Ленобласть неоднократно пыталась «поторопить» Смольный. В частности, предложение о создании единого оператора высказывал Александр Дрозденко в разговоре с президентом Владимиром Путиным. В ответ прозвучала фраза о том, что «нужно поработать всем вместе». В конце сентября стало известно о письме главы Минприроды президенту, где он сообщает, что законодательных препятствий для работы одного оператора в двух разных субъектах нет.