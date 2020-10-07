Смольный и Ленобласть подписали соглашение о намерениях по части обращения с отходами. Региональные операторы упоминаются во множественном числе

Санкт-Петербург, Ленинградская область, «Интер РАО ЕЭС» и ПАО «Банк ВТБ» подписали соглашение о намерениях по развитию сотрудничества в области обращения с отходами. Ранее Ленобласть оценивала это как шаг к созданию единого мусорного оператора для двух регионов.



Как сообщает Смольный 7 октября, участники намерены сформировать акционерное общество с равноправным участием города и области. «Создаваемое юридическое лицо примет непосредственное участие в разработке и реализации единой для агломерации концепции обращения с отходами, включая строительство объектов в сфере обращения с отходами, — говорится в сообщении. — Совместная работа начнется в ближайшее время. Она обеспечит синхронизацию территориальных схем обращения с отходами и согласованность действий региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области».