FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +13
78.51р92.52р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
07.10.2020 16:49
0
Печать

Смольный и Ленобласть подписали соглашение о намерениях по части обращения с отходами. Региональные операторы упоминаются во множественном числе

Санкт-Петербург, Ленинградская область, «Интер РАО ЕЭС» и ПАО «Банк ВТБ» подписали соглашение о намерениях по развитию сотрудничества в области обращения с отходами. Ранее Ленобласть оценивала это как шаг к созданию единого мусорного оператора для двух регионов.

Как сообщает Смольный 7 октября, участники намерены сформировать акционерное общество с равноправным участием города и области. «Создаваемое юридическое лицо примет непосредственное участие в разработке и реализации единой для агломерации концепции обращения с отходами, включая строительство объектов в сфере обращения с отходами, — говорится в сообщении. — Совместная работа начнется в ближайшее время. Она обеспечит синхронизацию территориальных схем обращения с отходами и согласованность действий региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Можно обратить внимание, что операторы упоминаются во множественном числе. Напомним, когда Ленобласть анонсировала создание этого акционерного общества, она утверждала, что таким образом в фазу практической реализации вошло предложение о создании единого регионального оператора.

С 2019 года регионы должны были переходить на новую форму обращения с отходами, для этого каждый должен был выбрать своего регионального оператора или нескольких. Петербург разбили на две половины и провели два аукциона. На обоих выиграло городское предприятие МПБО-2, однако оба результата оспорили в судах: в итоге МПБО-2 смогло сохранить статус оператора лишь на севере, однако этот статус так и не был запущен в отсутствии самой реформы. В это время Госдума разрешила трем городам федерального значения взять отсрочку. Таким образом, в Ленобласти, куда уходит большая часть петербургских отходов, работает единый оператор (УК ООЛО), в Петербурге — нет.

Ленобласть неоднократно пыталась «поторопить» Смольный. В частности, предложение о создании единого оператора высказывал Александр Дрозденко в разговоре с президентом Владимиром Путиным. В ответ прозвучала фраза о том, что «нужно поработать всем вместе». В конце сентября стало известно о письме главы Минприроды президенту, где он сообщает, что законодательных препятствий для работы одного оператора в двух разных субъектах нет.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний