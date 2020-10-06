Смольный пока не будет возвращать коронавирусные ограничения. «Рост заболеваемости не носит радикального характера»

«В первую очередь необходимо сохранить систему оказания плановой медицинской помощи и принять меры по укреплению амбулаторно-поликлинического звена», — сказал вице-губернатор. Но условием отсутствия запретов будет «взаимное соблюдения требований санитарной безопасности». Они относятся как к пользователям общественного транспорта, так и к юридическим лицам, предпринимателям.

Вице-губернатор Ирина Потехина рассказала о том, что в образовательных организациях города пока ситуация «достаточно спокойная». 55 классов работают на дистанционном режиме, но данные меняются ежедневно. Днем ранее на дистанционном режиме было 65 классов. Всего в Петербурге 20 тысяч классов. «Пока нет предпосылок для того, чтобы либо переходить полностью на дистанционное обучение, либо на ранние каникулы. Но мы за ситуацией наблюдаем очень внимательно. Смотрим чтобы во всех школах соблюдались все предписанные санитарные нормы», — сказала Ирина Потехина. Она подчеркнула, что на сегодняшний день уровень заболеваемости в школах остаётся низким.

В последние два дня медики фиксируют более 400 новых случаев в сутки. Для сравнения: на пике пандемии 14 мая было 541 случай в день. Число госпитализаций за последнюю неделю увеличилось на 17%. При таких темпах коечный фонд исчерпается за три-четыре дня, подсчитывала «Фонтанка».