FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +14
78.09р91.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
03.10.2020 17:58
1
Печать

Свободных коек под коронавирус в Петербурге осталось на 3-4 дня

За последние сутки в Петербурге госпитализировали с коронавирусом 225 человек. При таких темпах коечный фонд исчерпается за три-четыре дня.

Количество поступивших за сутки пациентов стало известно благодаря опубликованной Смольным статистике 3 октября. По данным городской администрации, в городе свободными остаются 844 места при коечном фонде на 4640 человек.

Еще накануне коечный фонд составлял 4076 мест при 505 свободных местах. Таким образом, за сутки в стационарах под коронавирус отдали еще 564 кровати, из которых сразу занятыми оказались 225. Это не всплеск госпитализаций, а весьма усредненная цифра. Например, в середине сентября за сутки в больницы доставили 264 пациента.

При необходимости можно ввести в строй еще 3500 коек, уверяет Смольный. Основная надежда - на временный госпиталь в Ленэкспо, фотографии которого опубликовали сегодня.

Смольный не практикует прозрачную статистику по коронавирусу. Число ежесуточно госпитализированных может превышать количество новых случаев, а цифры выздоровлений и вовсе наводят на мысль, что у счетоводов в комитете здравоохранения и Роспотребнадзоре идеальная линейка в руках. Уже долгое время в официальную статистику попадает заведомо известное количество выздоровевших. Их число выводится по формуле «50 % от новых случаев + 1 человек», или же просто берется строго половина. Например, 26 сентября - 114 выздоровлений при 227 новых случаях. 28 сентября - 126 при 251. 30 сентября - 143 при 285. 3 октября - 179 при 358.

«Фонтанка» обращалась за комментариями и объяснений не дождалась. Комитет здравоохранения перекладывает ответственность на Роспотребнадзор, так как цифры оперштабу подает именно он. Роспотребнадзор заявляет, что данные берет у комитета здравоохранения. Чудеса арифметики отказываются объяснять те и другие.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Алекс99
Фонтанка, какие вы молодцы, что назвали, наконец, вещи своими именами)) Я серьёзно, если что.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний