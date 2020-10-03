Свободных коек под коронавирус в Петербурге осталось на 3-4 дня

За последние сутки в Петербурге госпитализировали с коронавирусом 225 человек. При таких темпах коечный фонд исчерпается за три-четыре дня.
Количество поступивших за сутки пациентов стало известно благодаря опубликованной Смольным статистике 3 октября. По данным городской администрации, в городе свободными остаются 844 места при коечном фонде на 4640 человек.
Еще накануне коечный фонд составлял 4076 мест при 505 свободных местах. Таким образом, за сутки в стационарах под коронавирус отдали еще 564 кровати, из которых сразу занятыми оказались 225. Это не всплеск госпитализаций, а весьма усредненная цифра. Например, в середине сентября за сутки в больницы доставили 264 пациента.
При необходимости можно ввести в строй еще 3500 коек, уверяет Смольный. Основная надежда - на временный госпиталь в Ленэкспо, фотографии которого опубликовали сегодня.
Смольный не практикует прозрачную статистику по коронавирусу. Число ежесуточно госпитализированных может превышать количество новых случаев, а цифры выздоровлений и вовсе наводят на мысль, что у счетоводов в комитете здравоохранения и Роспотребнадзоре идеальная линейка в руках. Уже долгое время в официальную статистику попадает заведомо известное количество выздоровевших. Их число выводится по формуле «50 % от новых случаев + 1 человек», или же просто берется строго половина. Например, 26 сентября - 114 выздоровлений при 227 новых случаях. 28 сентября - 126 при 251. 30 сентября - 143 при 285. 3 октября - 179 при 358.
«Фонтанка» обращалась за комментариями и объяснений не дождалась. Комитет здравоохранения перекладывает ответственность на Роспотребнадзор, так как цифры оперштабу подает именно он. Роспотребнадзор заявляет, что данные берет у комитета здравоохранения. Чудеса арифметики отказываются объяснять те и другие.