Свободных коек под коронавирус в Петербурге осталось на 3-4 дня

За последние сутки в Петербурге госпитализировали с коронавирусом 225 человек. При таких темпах коечный фонд исчерпается за три-четыре дня.



Количество поступивших за сутки пациентов стало известно благодаря опубликованной Смольным статистике 3 октября. По данным городской администрации, в городе свободными остаются 844 места при коечном фонде на 4640 человек.

Еще накануне коечный фонд составлял 4076 мест при 505 свободных местах. Таким образом, за сутки в стационарах под коронавирус отдали еще 564 кровати, из которых сразу занятыми оказались 225. Это не всплеск госпитализаций, а весьма усредненная цифра. Например, в середине сентября за сутки в больницы доставили 264 пациента.