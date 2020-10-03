Коронавирусная статистика в Петербурге за сутки взмыла вверх. В городе 358 новых случаев
Резкий рост числа коронавирусных больных произошел в Петербурге за минувшие сутки. Как сообщает 3 октября оперативный штаб, в городе уже 358 новых случаев.
Накануне в городе выявили 302 новых случая заболевания, а за день до этого — количество случаев за сутки не превышало трехсот.
Петербургский оперштаб сообщает о 28 781 протестированных за последние сутки, что примерно на две тысячи человек меньше, чем днем ранее. Под наблюдением врачей находятся 2676 горожан, 1948 из них находятся на самоизоляции.
Всего в России за минувшие сутки зафиксировали 9 859 заболевших COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в стране заболели 1 204 502 человека.
Третий день новых инфицированных находят во всех регионах. Лидером по суточному приросту традиционно является Москва, там за минувшие сутки выявили 2884 случая заболевания, на втором месте — Петербург, на третьем — Московская область с 259 случаями.