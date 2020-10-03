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03.10.2020 10:52
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Коронавирусная статистика в Петербурге за сутки взмыла вверх. В городе 358 новых случаев

Резкий рост числа коронавирусных больных произошел в Петербурге за минувшие сутки. Как сообщает 3 октября оперативный штаб, в городе уже 358 новых случаев.

Накануне в городе выявили 302 новых случая заболевания, а за день до этого — количество случаев за сутки не превышало трехсот.

Петербургский оперштаб сообщает о 28 781 протестированных за последние сутки, что примерно на две тысячи человек меньше, чем днем ранее. Под наблюдением врачей находятся 2676 горожан, 1948 из них находятся на самоизоляции.

Всего в России за минувшие сутки зафиксировали 9 859 заболевших COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в стране заболели 1 204 502 человека.

Третий день новых инфицированных находят во всех регионах. Лидером по суточному приросту традиционно является Москва, там за минувшие сутки выявили 2884 случая заболевания, на втором месте — Петербург, на третьем — Московская область с 259 случаями.

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Комментарии (11)

Sergik7
Не очень хорошие последствия у этой болезни. Берегите себя!
Мужской Взгляд
Ну так ведь всё открыли, везде люди, половина без масок.
Cveta
Эта статистика зависит от количества проведенных тестов, а не реальная картина заболевших.
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