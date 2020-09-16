Смольный: В Петербурге заняты уже 92% коек для взрослых больных коронавирусом

Вице-губернатор Олег Эргашев рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге. Как следует из его слов, число свободных коек продолжает сокращаться.



«В нашем городе работают 12 стационаров, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 11 взрослых и один детский. Развернута 3291 койка для взрослой сети и 362 койки для детской сети. В настоящий момент на аппаратах ИВЛ находятся 122 пациента. Свободно коечного фонда — 15%. Для взрослой сети свободно 8%», — рассказал он в эфире канала «Санкт-Петербург» 16 сентября.