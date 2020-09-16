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16.09.2020 18:33
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Смольный: В Петербурге заняты уже 92% коек для взрослых больных коронавирусом

Вице-губернатор Олег Эргашев рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге. Как следует из его слов, число свободных коек продолжает сокращаться.

«В нашем городе работают 12 стационаров, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 11 взрослых и один детский. Развернута 3291 койка для взрослой сети и 362 койки для детской сети. В настоящий момент на аппаратах ИВЛ находятся 122 пациента. Свободно коечного фонда — 15%. Для взрослой сети свободно 8%», — рассказал он в эфире канала «Санкт-Петербург» 16 сентября.

По его словам, только за сегодняшние сутки поступило 264 пациента, выписано было 209. В связи с этим планируется сначала развернуть дополнительно 137 коек в больнице им. Семашко, а потом добавить к ним еще 150.

Еще 10 сентября были заняты 84% взрослых коек.

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Комментарии (3)

footballer13
У них самих же цифры никак не сходятся.
А потом они "решения принимают".
Надоели.
DrNixon
смотрите выписано 209 а выздоровело 105 - вот как не крути а с самого начала у нас ну не выздоравливают люди! Гиблый климат что ли?
DrNixon
чего ЛенЭкспо не "расчехляют"?
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