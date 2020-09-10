Комздрав: в Петербурге растет заболеваемость коронавирусом, заняты 84% взрослых коек

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана признал растущую заболеваемость коронавирусом в Петербурге и сообщил о том, что в Смольном готовятся к развертыванию дополнительных стационаров, так как 84% взрослых коек уже заняты.

«Если сравнивать предыдущую неделю и эту неделю и предпредыдущую неделю, мы видим небольшой устойчивый подъем по количеству пациентов средней и тяжелой степени подозрительных на ковид, пневмонии и с ковидом, — сказал он журналистам на пресс-конференции 10 сентября. — Это небольшое увеличение, но по сравнению с предыдущими неделями ежедневный прирост составляет 15–20 человек. Рост устойчивый. Но говорить о каком-то резком эпидемическом подъеме, с количеством увеличивающихся кратно пациентов с ковидом, мы не можем».