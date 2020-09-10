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10.09.2020 14:50
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Комздрав: в Петербурге растет заболеваемость коронавирусом, заняты 84% взрослых коек

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана признал растущую заболеваемость коронавирусом в Петербурге и сообщил о том, что в Смольном готовятся к развертыванию дополнительных стационаров, так как 84% взрослых коек уже заняты.

«Если сравнивать предыдущую неделю и эту неделю и предпредыдущую неделю, мы видим небольшой устойчивый подъем по количеству пациентов средней и тяжелой степени подозрительных на ковид, пневмонии и с ковидом, — сказал он журналистам на пресс-конференции 10 сентября. — Это небольшое увеличение, но по сравнению с предыдущими неделями ежедневный прирост составляет 15–20 человек. Рост устойчивый. Но говорить о каком-то резком эпидемическом подъеме, с количеством увеличивающихся кратно пациентов с ковидом, мы не можем».

По его словам, в Петербурге на сегодняшний момент свободны лишь 16% коек для взрослых — это 480 штук. И 360 коек для детей — это 30%.

И отметил, что у Смольного уже есть план по развертыванию дополнительных мощностей для больных с учетом увеличения их числа.

«Мы предполагаем, что к концу недели, к субботе, после того, как мы полностью выпишем пациентов из 38-й больницы им. Семашко в Пушкине, она будет перепрофилирована под ковидную инфекцию. Она работала в первую волну, люди обладают опытом, есть силы и средства. Там будет открыто 184 койки, включая и койки родильного дома, которые будут принимать рожениц с ковидом», — сказал Сарана.

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Комментарии (3)

вадики
БЕГЛОВ-Трусливый Слизняк и Тряпка Пора закрывать город на карантин ЧС!Беглова в отставку
footballer13
Да ну как же "ежедневный прирост 15-20 человек", если по вашей же официальной статистике ежедневный прирост 3-5?
Malyshev73
Антибиотики хоть купили или как всегда?
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