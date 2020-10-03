Смотрите, каким будет обновленный госпиталь в Ленэкспо: перегородок стало еще меньше

Временный госпиталь в Ленэкспо на 2500 коек готов к приему пациентов. Обновленные интерьеры еще сильнее раскрепостят петербуржцев. Если раньше они жаловались на жизнь как в примерочной, то теперь они и этого уюта лишены.

Фотографии госпиталя опубликовала 3 октября пресс-служба Смольного. «Фонтанка» уже писала, что пациентам приготовили 20-местные боксы, но количество перегородок было неизвестно. Теперь их можно посчитать.

В отличие от весеннего заселения, осенью в Ленэкспо повезут также средних и тяжелых пациентов. Для них готова реанимация. Прогрессом можно считать установку компьютерного томографа — раньше в выставочном комплексе лежали по полторы тысячи человек, но возможность провести КТ отсутствовала.



Немного настораживает расположение осветительных приборов и кнопок вызова персонала. Индивидуальные лампы висят достаточно высоко, а выключателей рядом с койками не видно. Красные кнопки находятся на удалении от коек, вытянутой руки может не хватить.

Работу над ошибками провели, уверяет Смольный. Душевые и туалеты теперь разделены.

Напомним, как выглядел Ленэкспо весной этого года.

Фото: Иван Петров/«Коммерсантъ»

Строительно-монтажные работы в обновленном госпитале почти завершили, сообщает пресс-служба. В том числе утеплен фасад. Модернизация обошлась городу еще в 840 миллионов. Итоговая стоимость временного стационара — полтора миллиарда.