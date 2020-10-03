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03.10.2020 16:43
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Смотрите, каким будет обновленный госпиталь в Ленэкспо: перегородок стало еще меньше

Временный госпиталь в Ленэкспо на 2500 коек готов к приему пациентов. Обновленные интерьеры еще сильнее раскрепостят петербуржцев. Если раньше они жаловались на жизнь как в примерочной, то теперь они и этого уюта лишены.

Фотографии госпиталя опубликовала 3 октября пресс-служба Смольного. «Фонтанка» уже писала, что пациентам приготовили 20-местные боксы, но количество перегородок было неизвестно. Теперь их можно посчитать.

Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru

В отличие от весеннего заселения, осенью в Ленэкспо повезут также средних и тяжелых пациентов. Для них готова реанимация. Прогрессом можно считать установку компьютерного томографа — раньше в выставочном комплексе лежали по полторы тысячи человек, но возможность провести КТ отсутствовала.

Немного настораживает расположение осветительных приборов и кнопок вызова персонала. Индивидуальные лампы висят достаточно высоко, а выключателей рядом с койками не видно. Красные кнопки находятся на удалении от коек, вытянутой руки может не хватить.

Работу над ошибками провели, уверяет Смольный. Душевые и туалеты теперь разделены.

Напомним, как выглядел Ленэкспо весной этого года.

Фото: Иван Петров/«Коммерсантъ»

Строительно-монтажные работы в обновленном госпитале почти завершили, сообщает пресс-служба. В том числе утеплен фасад. Модернизация обошлась городу еще в 840 миллионов. Итоговая стоимость временного стационара — полтора миллиарда.

Фото: Иван Петров/«Коммерсантъ»

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Комментарии (27)

262224921
Им некогда , усиленно занимаются трудоустройством "своих" в комитеты , подведы.
Xottabych
Чем-то эти палаты напоминают скотовоз. Интересно, а если заболеют наши городские руководители, они тоже будут лежать в этом свинарнике или для них готовы царские палаты?
Милая_5e4ce2f567fe8
Сомневаюсь, что в таком ангаре даже здоровый не заболеет и не лишится жизненных сил из-за недосыпа (шума, света) и взаимного инфицирования (летающих вирусов и бактерий).
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