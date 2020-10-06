Власти Камчатки склоняются к тому, что в Тихий океан попали техногенные токсины, и рассказывают про поездку на Козельский полигон

«Я считаю, что всё равно до конца нельзя со счетов списывать факты извержения в это время, хоть и несильные, хоть эта версия учёными рассматривается как менее вероятная. Наиболее вероятные — это техногенные токсины, разлив некоего вещества, которое мы и пытаемся установить. В ожидании результатов мы обследуем потенциальные объекты, которые могут быть источниками загрязнения», — приводит слова Солодова пресс-служба правительства Камчатки.

Губернатор отметил, что рабочая группа обследовала Козельский полигон и обнаружила повреждение геомембраны и укрепительного слоя в нескольких местах.



«Полигон исследовали визуально, взяли пробы с наблюдательных скважин № 1 и № 2, глубина которых 20 и 17 метров. В силу того, что за Козельский полигон толком никто не отвечает, нам предстоит усиливать охрану и приводить его в порядок», — резюмировал Солодов.



Ранее специалисты обнаружили ненормальное изменение цвета воды и плотные отложения на дне притока реки Налычева, которая впадает в Тихий океан на Камчатке. Из реки взяли пробы воды и грунта.

Первые результаты проб воды из реки Налычева не показали превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.



Ведущий научный сотрудник камчатского филиала Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН, кандидат биологических наук Владимир Бурканов рассказал «Фонтанке», что источником загрязнения могло стать ракетное топливо.

