Власти Камчатки склоняются к тому, что в Тихий океан попали техногенные токсины, и рассказывают про поездку на Козельский полигон
Техногенные токсины являются приоритетной версией причины загрязнения акватории Тихого океана на Камчатке. В ожидании результатов проб специалисты обследовали Козельский полигон ядохимикатов, рассказал губернатор региона Владимир Солодов 6 октября.
«Я считаю, что всё равно до конца нельзя со счетов списывать факты извержения в это время, хоть и несильные, хоть эта версия учёными рассматривается как менее вероятная. Наиболее вероятные — это техногенные токсины, разлив некоего вещества, которое мы и пытаемся установить. В ожидании результатов мы обследуем потенциальные объекты, которые могут быть источниками загрязнения», — приводит слова Солодова пресс-служба правительства Камчатки.
Губернатор отметил, что рабочая группа обследовала Козельский полигон и обнаружила повреждение геомембраны и укрепительного слоя в нескольких местах.
«Полигон исследовали визуально, взяли пробы с наблюдательных скважин № 1 и № 2, глубина которых 20 и 17 метров. В силу того, что за Козельский полигон толком никто не отвечает, нам предстоит усиливать охрану и приводить его в порядок», — резюмировал Солодов.
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