В реке на Камчатке, которая впадает в Тихий океан, обнаружили странные отложения

В притоке реки Налычева, которая впадает в Тихий океан на Камчатке, обнаружили ненормальные изменение цвета воды и плотные отложения на дне. Об этом сообщил врио главы камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) Александр Варкентин.



«На реке Налычева, в правом притоке к реке Налычева, визуально… есть некие странности. Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами пена», — рассказал он 6 октября РИА Новости.

