В реке на Камчатке, которая впадает в Тихий океан, обнаружили странные отложения
В притоке реки Налычева, которая впадает в Тихий океан на Камчатке, обнаружили ненормальные изменение цвета воды и плотные отложения на дне. Об этом сообщил врио главы камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) Александр Варкентин.
«На реке Налычева, в правом притоке к реке Налычева, визуально… есть некие странности. Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами пена», — рассказал он 6 октября РИА Новости.
Из реки взяли пробы воды и грунта. Они отправлены на исследование в Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивостоке. Кроме того, образцы передали Следственному комитету, который изучит их в независимой лаборатории.
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