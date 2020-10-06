Алексей и Юлия Навальные дали двухчасовое интервью Дудю об отравлении, «деградации России» и протестах в Белоруссии
Журналист Юрий Дудь опубликовал новый выпуск на своём YouTube-канале. В нём — первое русскоязычное интервью Алексея и Юлии Навальных после отравления главы Фонда борьбы с коррупцией.
Ролик появился в Сети 6 октября. Он длится более двух часов. В нём Навальные говорят о ситуации с отравлением и процессе выздоровления. Кроме того, оппозиционер с супругой отвечают на вопросы о поступлении дочери в Стэнфорд и источниках дохода оппозиционера. Без внимания не остались протесты в Белоруссии, оскорбления журналистов, «деградация России» и другие темы.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.
Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.