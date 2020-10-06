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06.10.2020 10:20
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Алексей и Юлия Навальные дали двухчасовое интервью Дудю об отравлении, «деградации России» и протестах в Белоруссии

Журналист Юрий Дудь опубликовал новый выпуск на своём YouTube-канале. В нём — первое русскоязычное интервью Алексея и Юлии Навальных после отравления главы Фонда борьбы с коррупцией.

Ролик появился в Сети 6 октября. Он длится более двух часов. В нём Навальные говорят о ситуации с отравлением и процессе выздоровления. Кроме того, оппозиционер с супругой отвечают на вопросы о поступлении дочери в Стэнфорд и источниках дохода оппозиционера. Без внимания не остались протесты в Белоруссии, оскорбления журналистов, «деградация России» и другие темы.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.

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Комментарии (33)

Капитан Очевидность2
А как Дудь оказался в Германии? Границы что ли открыли?
Mr_Pu
Два кандидата в будующие президенты РФ (по мнению особо отмороженных либералов) поговорили...
Kit.
Для тех, кому лень искать: https://www.youtube.com/watch?v=vps43rXgaZc
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